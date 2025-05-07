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台北賽》賽程塞車不影響狀態 王子維頂平頭新造型快意闖男單16強

2025/05/07 23:10

王子維。（羽協提供）王子維。（羽協提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕「羽球王子」王子維今在超級300系列台北羽球公開賽男單首輪以21：14、21：11拍落大馬好手詹俊為，收下16強門票，明交手南韓選手全奕陳。

王子維今被安排在第一球場第14場次出賽，表定時間為晚間6點40分登場，不過今前面場次戰況激烈，導致賽程大塞車，王子維在晚間將近10點才出賽，幸好僅花33分鐘就開紅盤。

王子維透露，原本預計5點出門，後來到直到快7點出門，「因為在台北住家裡，不用在球場等，所以感覺就不會等那麼久。」

王子維4月初到宜蘭金六結服12天的補充兵役，今天也頂著平頭新造型亮相，對於短暫離開球場到一個陌生的環境，他坦言前三天不太適應，「第一天要記的東西太多了，要想辦法記起來，但後面適應過後就覺得還可以，就當作換一個環境，過一下沒有手機的生活。」

王子維表示，藉由當兵短暫離開原本每天固定的訓練，再重新回來也是不錯的體驗，「當完出來也真的感覺自己不太一樣了。」

王子維提到，今年從年初到超級1000全英公開賽打進8強，狀態都維持得還算不錯，希望能繼續保持，這次的台北公開賽一樣以站上頒獎台為目標。

王子維。（羽協提供）王子維。（羽協提供）

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