晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG冠軍戰》關達祐關鍵時刻站出來 談盧峻翔狀態：我們相信他

2025/05/07 23:30

領航猿獲勝關達祐功不可沒。（記者林正堃攝）領航猿獲勝關達祐功不可沒。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕桃園領航猿今天在總冠軍賽第2戰以92：81擊敗富邦勇士，系列賽追成1：1平手。陣中本土球員關達祐表現關鍵，不僅投進超前三分球還在關鍵時刻完成三分打助隊守住勝利，他認為，球隊能逆轉關鍵還是在防守，而針對當家一哥盧峻翔手感低迷情況，他也為他打氣，他強調，盧峻翔依舊是隊上最重要的領導者，「我們相信他。」

領航猿今天克服全場最多15分落後，在下半場上演逆轉秀，除了雙洋將瓊斯攻下21分、葛拉漢17分，本土球員方面以關達祐表現最為關鍵，他不僅投進超前三分球還在關鍵時刻完成三分打，全場進帳7分、3籃板、3助攻。

關達祐認為，這一場能勝出，關鍵還是防守，「中場時落後很多，其實很艱難，但下半場我們靠著防守起死回生。」

雖然領航猿贏球，但當家一哥盧峻翔手感持續迷航，全場三分球7投0中，拿下13分、4籃板、4助攻。關達祐認為，盧峻翔給自己很大壓力，很想要證明自己可以扛起球隊，「他其實也只有大我一屆，要扛起這麼大壓力，要證明自己是球隊最重要的領導者，而身為學弟，我們也想要幫助他找回信心。」

關達祐認為，勇士給盧峻翔很多防守上強度和壓力，導致這幾場比較低迷，「相信接下來到和平，他會很OK的，我們相信他。」

領航猿獲勝關達祐功不可沒。（記者林正堃攝）領航猿獲勝關達祐功不可沒。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中