PLG冠軍戰》關達祐關鍵時刻站出來 談盧峻翔狀態：我們相信他

領航猿獲勝關達祐功不可沒。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕桃園領航猿今天在總冠軍賽第2戰以92：81擊敗富邦勇士，系列賽追成1：1平手。陣中本土球員關達祐表現關鍵，不僅投進超前三分球還在關鍵時刻完成三分打助隊守住勝利，他認為，球隊能逆轉關鍵還是在防守，而針對當家一哥盧峻翔手感低迷情況，他也為他打氣，他強調，盧峻翔依舊是隊上最重要的領導者，「我們相信他。」

領航猿今天克服全場最多15分落後，在下半場上演逆轉秀，除了雙洋將瓊斯攻下21分、葛拉漢17分，本土球員方面以關達祐表現最為關鍵，他不僅投進超前三分球還在關鍵時刻完成三分打，全場進帳7分、3籃板、3助攻。

請繼續往下閱讀...

關達祐認為，這一場能勝出，關鍵還是防守，「中場時落後很多，其實很艱難，但下半場我們靠著防守起死回生。」

雖然領航猿贏球，但當家一哥盧峻翔手感持續迷航，全場三分球7投0中，拿下13分、4籃板、4助攻。關達祐認為，盧峻翔給自己很大壓力，很想要證明自己可以扛起球隊，「他其實也只有大我一屆，要扛起這麼大壓力，要證明自己是球隊最重要的領導者，而身為學弟，我們也想要幫助他找回信心。」

關達祐認為，勇士給盧峻翔很多防守上強度和壓力，導致這幾場比較低迷，「相信接下來到和平，他會很OK的，我們相信他。」

領航猿獲勝關達祐功不可沒。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法