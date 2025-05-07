PLG冠軍戰》手感持續迷航 盧峻翔：能幫助團隊才是最重要的

領航猿教練卡米諾斯給盧峻翔滿滿的信心。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕桃園領航猿今天在總冠軍戰系列賽第2戰以92：81逆轉富邦勇士，追成1：1。不過，陣中一哥盧峻翔手感持續迷航中，今天雖然拿下13分，但三分球7投盡墨，準星有待調整，他說：「我告訴自己要更有耐心，打得團隊一點，不需要一定要證明自己，能幫助到團隊，讓團隊贏下比賽才是最重要的。」

盧峻翔在總冠軍系列賽首戰僅拿下5分，今天雖然攻下 13分、4籃板、4助攻，但三分球7投盡墨，他說：「這兩場手感真的不好，但我告訴自己要更有耐心，打得團隊一點，不需要一定要證明自己，能幫助到團隊，讓團隊贏下比賽才是最重要的。」

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領航猿主帥卡米諾斯則表示，這是一場非常重要的勝利，他將勝利歸功於球員們的努力，並提到中場心態的延續，「我們第2節後段打得不錯，也成功延續到下半場，這是勝利的關鍵之一。」

卡米諾斯指出，能贏下比賽還有兩個關鍵，第1是上半場團隊籃板保護不佳，讓對手抓下12個進攻籃板並轉化為二波得分，「但下半場我們在這方面有明顯改善，同時進攻更有耐心與流動性」，第2是在禁區拿下34分，這也是一大重點，「球隊在前場比賽結束後有針對對方防守進行影片分析，讓球員們知道如何攻擊他們的防守。儘管未如預期地取得2連勝，但這場勝利的意義仍十分重大。」

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