MLB》大谷翔平猛敲三壘安、單場4度上壘！ 道奇MVP連線痛宰馬林魚

大谷翔平。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕昨天被馬林魚再見安打的道奇隊,今天在大谷翔平敲出三壘安打跑回首分,全場大展選球眼4度上壘的優異表現,加上「MVP連線」引爆的6分大局,終場以10:1扳回一城,系列賽2勝1敗收下勝利。

道奇小將納克(Landon Knack)自美國時間4月15日後再次重返大聯盟,他主投5局飆5K,被打4支安打,1次四壞保送沒有掉分,是本季投出最好的一戰。馬林魚先發貝羅佐(Valente Bellozo)表現不惶多讓,主投5.1局只被敲出1安,飆出7K,送出2BB同樣也沒有掉分。

6局道奇率先破蛋,大谷翔平抓住馬林魚更換投手的時間點,面對左投吉布森(Cade Gibson)敲出本季第4支三壘安打,成為今年聯盟的三壘安打王,隨後被佛里曼(Freddie Freeman)的適時安打送回球隊首分。

Shohei Ohtani is now tied for MLB lead with his 4th triple! pic.twitter.com/yLhlPblm3V