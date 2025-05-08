MLB》大谷翔平猛敲三壘安、單場4度上壘！ 道奇MVP連線痛宰馬林魚

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨天被馬林魚再見安打的道奇隊，今天在大谷翔平敲出三壘安打跑回首分，全場大展選球眼4度上壘的優異表現，加上「MVP連線」引爆的6分大局，終場以10：1扳回一城，系列賽2勝1敗收下勝利。

道奇小將納克（Landon Knack）自美國時間4月15日後再次重返大聯盟，他主投5局飆5K，被打4支安打，1次四壞保送沒有掉分，是本季投出最好的一戰。馬林魚先發貝羅佐（Valente Bellozo）表現不惶多讓，主投5.1局只被敲出1安，飆出7K，送出2BB同樣也沒有掉分。

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6局道奇率先破蛋，大谷翔平抓住馬林魚更換投手的時間點，面對左投吉布森（Cade Gibson）敲出本季第4支三壘安打，成為今年聯盟的三壘安打王，隨後被佛里曼（Freddie Freeman）的適時安打送回球隊首分。

Shohei Ohtani is now tied for MLB lead with his 4th triple! pic.twitter.com/yLhlPblm3V — MLB （@MLB） May 7, 2025

7局道奇展開猛攻，吉布森在投完1出局後被換投，但巴查爾（Lake Bachar）上來馬上就先投出保送後遭赫南德茲（Enrique Hernandez）、金慧成連敲兩支安打掉分，在三振巴恩斯（Austin Barnes）後選擇故意四壞保送大谷翔平，但巴查爾卻在滿壘時對貝茲（Mookie Betts）投出四壞保送掉分，接著佛里曼敲出三壘安打一棒清壘，帕赫斯（Andy Pages）再補上一支適時安打，單局道奇灌進6分奠定勝局。9上奧特曼（James Outman）臨去秋波敲出回歸首發全壘打，是發3分砲，終場道奇以10：1大勝。

Freddie Freeman clears the bases with a TRIPLE!



The @Dodgers have a five-run inning. pic.twitter.com/BNLitO8wrZ — MLB （@MLB） May 7, 2025

昨天比賽開轟的大谷翔平，今天記取昨日關鍵時刻的教訓，包含故意四壞保送在內，全場選到3次四壞保送，敲出1支三壘安打，跑回2分，打擊率上升到2成99，貝茲雖沒安打但也選到2次四壞保送進帳1分1打點，佛里曼3安猛打，灌進4分打點跑回1分。金慧成雙安1打點，跑回1分。

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