NBA季後賽》勇士頭大！柯瑞生涯首遇肌肉拉傷 預估至少缺陣一週

勇士一哥柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA西部準決賽G1，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天在第二節左腿拉傷提前退場，勇士靠射手希爾德（Buddy Hield）飆出全場最高24分，幫助勇士以99比88擊敗灰狼，系列賽以1比0領先。勇士隊今天宣布，柯瑞是大腿後肌一級拉傷，預計一週後重新評估傷勢。

柯瑞昨天在第二節剩下8分48秒時拋投得手後，他開始抓著自己的左腿，並向板凳區示意要換人，接著柯瑞再打約29秒後，場上出現暫停，柯瑞直接走進休息室接受治療，沒有再回到球場上。柯瑞此戰上場13分鐘，留下13分的表現。

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根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，柯瑞將會缺陣西部準決賽第二戰。而且這是柯瑞生涯首次肌肉拉傷，並且是第一次做這類的復健，具體歸隊時間尚不明朗。

《ESPN》指出，勇士與灰狼的西部準決賽，從第1戰至第5戰之間，每場比賽僅只有1天的休息時間，柯瑞預計會缺席至美國時間下週一的系列賽G4。如果有系列賽第5戰，將會是美國時間5月14日，屆時將會是柯瑞受傷後的第8天。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）昨天賽後表示，正討論要如何安排、調整球隊陣容，「這都是其中的一部分，每一次季後賽都要適應，無論是比賽計畫、傷勢、還是球隊陣容，我們就是要適應。我們以前也做過，有信心這次也能做到。」

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