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MLB》卡洛爾開轟無用 千賀滉大好投摘勝、ERA僅1.16排國聯次佳

2025/05/08 08:13

千賀滉大。（法新社）千賀滉大。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會強打索托（Juan Soto）今天單場雙響砲、進帳3分打點，日籍投手千賀滉大6局無失分好投，幫助大都會以7比1擊敗響尾蛇，這次雙方的3連戰，大都會以2勝1敗作收。而響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）此戰擊出一發陽春砲，本季第11轟出爐並列國聯第二多。

千賀滉大首局不穩丟2次保送，但卡洛爾盜二壘失敗，千賀仍穩住沒掉分。第2局千賀滉大丟1次保送，1出局後被響尾蛇湯瑪斯（Alek Thomas）敲二壘安打，但響尾蛇一壘跑者蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）連跑3個壘包、卻在本壘前被觸殺。雖然千賀滉大這時出現暴投，讓響尾蛇2出局攻佔三壘，千賀三振響尾蛇打者塔瓦（Tim Tawa），再度化解危機。

千賀滉大第3局連丟2次保送，先解決1人後，並製造雙殺守備化解失分危機。從第4局至第6局之間，千賀滉大只被敲1安、沒有再出現保送，完成投球工作。

千賀滉大。（美聯社）千賀滉大。（美聯社）

前5局打完雙方都是0比0，索托在第6局擊出陽春砲突破平手僵局，第7局L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña）適時安、麥克尼爾（Jeff McNeil）關鍵三壘安打，再幫大都會添加2分。

索托第8局敲陽春彈，這是他生涯第25次單場雙響砲，本季全壘打數來到7轟。雖然卡洛爾8局下擊出中外野陽春砲，這也是響尾蛇全場唯一的分數。大都會第9局靠林多（Francisco Lindor）適時二壘安打、以及索托的高飛犧牲打，單局追加3分保險分，讓大都會最終收下勝利。

千賀滉大此戰主投6局僅被敲2安，沒有失分，賞4次三振、丟5次保送，另有1次暴投，摘得本季第4勝，賽後防禦率僅1.16排國家聯盟第二，僅次於道奇日投山本由伸的防禦率0.90。

響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）主投6.1局失3分，吞本季第3敗。

卡洛爾全場2打數2安，包含一發陽春砲，另選到2次保送，賽後打擊率為2成97，整體攻擊指數為0.983。

響尾蛇台美混血球星卡洛爾。（路透）響尾蛇台美混血球星卡洛爾。（路透）

大都會強打索托。（法新社）大都會強打索托。（法新社）

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