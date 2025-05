MLB》卡洛爾開轟無用 千賀滉大好投摘勝、ERA僅1.16排國聯次佳

千賀滉大。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會強打索托(Juan Soto)今天單場雙響砲、進帳3分打點,日籍投手千賀滉大6局無失分好投,幫助大都會以7比1擊敗響尾蛇,這次雙方的3連戰,大都會以2勝1敗作收。而響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)此戰擊出一發陽春砲,本季第11轟出爐並列國聯第二多。

千賀滉大首局不穩丟2次保送,但卡洛爾盜二壘失敗,千賀仍穩住沒掉分。第2局千賀滉大丟1次保送,1出局後被響尾蛇湯瑪斯(Alek Thomas)敲二壘安打,但響尾蛇一壘跑者蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)連跑3個壘包、卻在本壘前被觸殺。雖然千賀滉大這時出現暴投,讓響尾蛇2出局攻佔三壘,千賀三振響尾蛇打者塔瓦(Tim Tawa),再度化解危機。

千賀滉大第3局連丟2次保送,先解決1人後,並製造雙殺守備化解失分危機。從第4局至第6局之間,千賀滉大只被敲1安、沒有再出現保送,完成投球工作。

千賀滉大。(美聯社)

前5局打完雙方都是0比0,索托在第6局擊出陽春砲突破平手僵局,第7局L.阿庫尼亞(Luisangel Acuña)適時安、麥克尼爾(Jeff McNeil)關鍵三壘安打,再幫大都會添加2分。

索托第8局敲陽春彈,這是他生涯第25次單場雙響砲,本季全壘打數來到7轟。雖然卡洛爾8局下擊出中外野陽春砲,這也是響尾蛇全場唯一的分數。大都會第9局靠林多(Francisco Lindor)適時二壘安打、以及索托的高飛犧牲打,單局追加3分保險分,讓大都會最終收下勝利。

千賀滉大此戰主投6局僅被敲2安,沒有失分,賞4次三振、丟5次保送,另有1次暴投,摘得本季第4勝,賽後防禦率僅1.16排國家聯盟第二,僅次於道奇日投山本由伸的防禦率0.90。

響尾蛇先發投手凱利(Merrill Kelly)主投6.1局失3分,吞本季第3敗。

卡洛爾全場2打數2安,包含一發陽春砲,另選到2次保送,賽後打擊率為2成97,整體攻擊指數為0.983。

Kodai Senga lowers his ERA to 1.16 with six scoreless innings pic.twitter.com/ckeWhSya3L