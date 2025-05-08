NBA季後賽》不滿戈貝爾遭勇士犯規未獲吹判 灰狼教頭要申訴

灰狼在西部準決賽首戰敗給勇士。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA西部準決賽，灰狼在昨天的首戰以88比99敗給勇士，系列賽陷入0比1的落後。灰狼總教練芬屈（Chris Finch）今天受訪指出，自家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）遭到勇士球員明顯的犯規動作，卻沒有獲得哨音，灰狼隊已經提交一些相關影片剪輯給NBA聯盟辦公室。

灰狼在西部準決賽G1，全場抓41顆籃板，不及勇士團隊的51顆。戈貝爾此戰全場拿9分、抓11顆籃板、賞3次阻攻。戈貝爾在季後賽首輪第5戰面對湖人的比賽，單場狂抓24顆籃板。

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「在爭奪防守籃板時，他們有很多犯規動作，推人、抓人、推擠、甚至撲向Rudy的動作。」芬屈表示，「這是很明顯的，我們把這些片段都交給聯盟了。事實上，我不確定聯盟中還有哪位擁有Rudy這種資歷的選手，會被這樣的肢體對抗而沒有獲得犯規。所以，這件事我們必須以某種方式來解決。」

芬屈也提到，昨晚比賽第二節中，戈貝爾當時勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）「明顯先抓住他」，而戈貝爾只是試著要擺脫對方的拉扯，卻被吹犯規。此外，灰狼在系列賽G1全場有21次犯規，而勇士團隊則有18次犯規。

灰狼總教練芬屈。（資料照，路透）

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪也提到，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）被對手有犯規動作卻未獲哨音，讓勇士隊很不滿，「我在比賽的前10分鐘就很生氣了，感覺就像碰上休士頓（火箭）一樣，他們像熊抱一樣纏住Steph，裁判原本可以吹6次犯規，但聯盟確立在季後賽肢體對抗的尺度...每個人都在做犯規動作，我覺得裁判的工作真的很難，因為季後賽籃球就是身體對抗，他們會允許更多肢體碰撞，但我覺得他們在防守Steph時，連續6、7個回合都可以吹犯規。」

「所以我也有很多抱怨，相信我，大家都有，這就是季後賽的運動方式。」柯爾說，「這就是一場身體對抗的比賽，就是這樣，兩隊都必須適應，我也準備好提交我們的影片剪輯給聯盟了。」

勇士教頭柯爾。（資料照，路透）

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