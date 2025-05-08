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MLB》連3戰先發敲安打擊率4成17！ 道奇金慧成冷靜分析自身定位

2025/05/08 08:53

金慧成單場雙安。（路透）金慧成單場雙安。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇南韓好手金慧成在被升上大聯盟後把握機會，今天對馬林魚一戰再次繳出單場雙安好表現，賽季打擊率升到4成17。

金慧成在本季挑戰大聯盟，跟道奇簽下3年1250萬美元合約，但季前熱身賽表現不佳，開季從小聯盟出發，近期因為韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）受傷進入傷病名單，道奇因此把在3A表現優異的金慧成給叫上大聯盟。

在升上大聯盟後，金慧成連同今天單場雙安的表現，共12打數敲出5支安打，貢獻2分打點，打擊率4成17，攻擊指數0.834，此外他的壘間破壞力也很亮眼，不僅跑回3分還有2次盜壘成功；守備上他在二壘守了20局、游擊守了2局，中外野手了6局，在二壘防區發生1次失誤。

連續3場比賽都擔任先發的金慧成今天受訪表示，比起第一戰，他現在已經更加冷靜，此外談到自己單場雙安的表現，金慧成也很明白自己的角色，他直言自己並非全壘打型，因此不會以全壘打為目標。自己是透過上壘來為球隊做出貢獻的選手，因此會想盡辦法上壘。

金慧成在登上大聯盟後不時被拍到跟隊友的互動，他也解釋，因為是第一年，所以有很多不懂的事情。隊友也對剛上大聯盟的他很親切，幫助很大。

今天金慧成擔任先發中外野，而非本職內野手，賽前總教練羅伯斯（Dave Roberts）也表示，原本是打算讓赫南德茲（Kike Hernandez）鎮守中外野，但覺得今天是個好機會，認為他運動能力出色，在中外野的表現應該也會不錯。

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