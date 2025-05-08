NBA季後賽》他就像公牛的喬丹！ 勇士主帥談柯瑞不在該怎麼辦

柯瑞肌肉拉傷至少得缺陣一週。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金州勇士隊雖然贏下次輪季後賽首戰，但主將柯瑞（Stephen Curry）在賽中傷退，現在確定至少得休息一個禮拜，主帥柯爾（Steve Kerr）更直言，現在球隊得更依賴「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。

勇士在次輪首戰以99：88擊敗灰狼，系列賽旗開得勝，但柯瑞卻受到生涯第一次的肌肉拉傷傷勢，是左大腿後肌一級拉傷，至少得休息一個禮拜，因此有可能後3場比賽都沒辦法打，對勇士來說無疑是巨大利空。

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今天柯爾在受訪時談到柯瑞說：「他就像是聖安東尼奧的鄧肯（Tim Duncan），公牛的喬丹（Michael Jordan），如果沒有他一切都不會發生。所有人都知道這件事，整隊也都了解。」柯爾提到，球隊現在也在討論該怎麼樣應對柯瑞不在後的先發陣容，「每年的季後賽的重點都在『適應』，不管是戰術或者是受傷後的調整陣容。」

柯爾信心喊話：「所以我們必須要去適應。而且我們以前也曾這麼做到過，而且我們有信心可以再次辦到。」

此外柯爾也提到，當他們在季中交易引進巴特勒後，就研究過他在熱火時的影片，當時球隊就是以他為核心。現在，勇士也必須這樣做：「我們基本上在那些時刻都肯定會圍繞著Jimmy，而他也會承擔更多責任，但我們也不能只是依賴他。」

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