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MLB》席斯前6.1局0安無用 洋基兩發追平轟、延長賽向教士說再見

2025/05/08 10:45

洋基埃斯卡拉擊出再見高飛犧牲打。（美聯社）洋基埃斯卡拉擊出再見高飛犧牲打。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠貝林傑（Cody Bellinger）、葛里遜（Trent Grisham）開轟追平逼出延長賽，並在第10局下靠代打的埃斯卡拉（J.C. Escarra）擊出生涯首支再見高飛犧牲打，洋基最後在主場以4比3逆轉教士。洋基仍以21勝16敗居美聯東區龍頭，

教士新星梅里爾（Jackson Merrill）第4局敲陽春砲先馳得點，而洋基打線前半段幾乎沒有攻勢，被教士王牌投手席斯（Dylan Cease）前6.1局0安打好投壓制。條紋軍7局下靠貝林傑的追平陽春砲，雙方戰成1比1平手，洋基也突破無安打的局面。席斯投完6.2局後被換下場休息。

教士隊8局上靠梅里爾適時安、柏格茲（Xander Bogaerts）的高飛犧牲打，單局追加2分。但8局下教士後援右投亞當（Jason Adam）砸鍋，被洋基葛里遜（Trent Grisham）敲追平兩分砲，兩隊再度戰成平手。雙方正規9局打完仍是3比3，進入延長賽。

洋基葛里遜敲追平兩分砲。（美聯社）洋基葛里遜敲追平兩分砲。（美聯社）

洋基10局上推出D.威廉斯（Devin Williams）後援，一上來先三振教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），但威廉斯先後丟保送、觸身球，讓教士2出局攻占滿壘，D.威廉斯三振柏格茲，化解失分危機。

10局下洋基進攻，先靠滾地球護送跑者上三壘，接著埃斯卡拉代打擊出左外野飛球形成再見高飛犧牲打，洋基最後逆轉贏球、收下2連勝。

D.威廉斯後援1局賞3次三振，保送和觸身各1次，收本季首勝，賽後防禦率降至9.24。教士投手艾斯查德（Jeremiah Estrada）後援0.2局失1分（非自責），吞本季第2敗。

教士王牌投手席斯。（法新社）教士王牌投手席斯。（法新社）

洋基貝林傑。（路透）洋基貝林傑。（路透）

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