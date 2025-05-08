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NBA季後賽》塔圖姆致命失誤！尼克又上演驚天逆轉秀 2連勝塞爾提克

2025/05/08 09:32

尼克湯斯。（美聯社）尼克湯斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克今在東部季後賽次輪第二戰再度克服最多20分劣勢，靠布里吉斯（Mikal Bridges）末節發威、貢獻關鍵抄截，以91：90逆轉塞爾提克，系列賽2：0領先。

衛冕軍首戰鏖戰至延長賽敗北，要避免帶著2連敗前往客場，今以22：9的攻勢開場，帶著24：13的領先進入次節，尼克在湯斯（Karl-Anthony Towns）輸出下追近比分，塞爾提克打完上半場握有50：41優勢，兩隊前兩節手感都不理想，綠衫軍整體命中率僅38%，尼克38.6%。

第三節一度把領先擴大至20分的塞爾提克，決勝節陷入迷航，尼克靠湯斯在最後2分33秒的三分打追到85：86，接著布朗森（Jalen Brunson）接連得手幫助尼克取得3分領先，塔圖姆（Jayson Tatum）2罰俱中，綠衫軍追到88：89。

塔圖姆在暫停回來後上演灌籃秀幫助塞爾提克要回領先，接著布朗森站上罰球線，2罰都沒失手，隨後塔圖姆發生失誤，決勝節火力不俗的布里吉斯在防守端也做出貢獻，貢獻關鍵抄截，幫助尼克以1分差逆轉勝。

哈特（Josh Hart）今貢獻全隊最高23分，湯斯攻下21分、17籃板，布里吉斯14分全集中在第四節，布朗森挹注17分。

塞爾提克連續兩戰都沒能守住20分領先，三分球命中率持續低迷，今40投僅10中，塔圖姆19投5中拿13分，J.布朗（Jaylen Brown）、D.懷特（Derrick White）各有20分演出。

塔圖姆（右）。（法新社）塔圖姆（右）。（法新社）

J.布朗。（法新社）J.布朗。（法新社）

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