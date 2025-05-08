網球》拉杜卡努羅馬賽晉級女單次輪 自爆曾遭到背叛

英國女將拉杜卡努。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕英國女將拉杜卡努（Emma Raducanu）在羅馬大師賽女單首輪以7：5、6：7（1：7）、6：3擊敗澳洲選手茹安（Maya Joint），挺進次輪，而她近日接受專訪時也自爆曾遭到背叛，因此很難對外人敞開心扉。

拉杜卡努接受「衛報」專訪時吐露自己的內心狀態，她透露自己是一位較為內向的人，要敞開心扉需要付出很多努力，「說實話我這輩子還沒對多少人敞開過心扉，但一旦我讓別人走進我的內心，我就完全信任他們，而且會很關心他們。」

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杜拉卡努表示，「過去幾年我很難信任新朋友，尤其是在美網奪冠前幾年不認識我的人，我發現自己現在越來越想被那些我認識的人吸引，我的圈子比以前任何時候都小很多。」

「過去幾年我被保護地太好。」拉杜卡努說：「18歲以前，我一直和父母一起，他們什麼都幫我，好像什麼都無法傷到我，突然之間，所有人都來了，我受到很多傷害，無論是在職業上或是個人，我現在有點封閉。」

談起網球對她的生活改變，拉杜卡努說：「我覺得是很好的逃避方式，因為在我的成長過程，網球一直是我逃避學習的方式，而學習也是我逃避網球的方式，所以我的整個人生和性格並非完全依賴於網球。」

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