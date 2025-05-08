MLB》洋基好消息！ 429轟「怪力男」即將回歸球隊

史坦頓。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）在今年因傷缺陣至今，在昨日實戰打擊練習結束後，今天他透露自己有望在月底回歸。

上個禮拜洋基就把史坦頓從60天傷病名單移往15天傷病名單，史坦頓美國時間週二時站上洋基球場進行實戰打擊練習，是他今年因為手肘受傷後的第一次實戰打擊練習，他對決卡森斯（Jake Cousins）10球，一打席擊出游擊滾地球，另一打席在滿球數選到保送。

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現年35歲的史坦頓提到，自己希望採取復健治療，但還不確定何時開始以及會持續多久，不過總教練布恩（Aaron Boone）提到，他認為史坦頓不需要太長的復健過程，因為他不需要防守。

除了週二之外，週三史坦頓也有進行實戰打擊練習，同時他也進行注射治療來減緩他手肘的疼痛，他也提到，自己回來後無論如何都得帶傷打球。「如果我能上場，就代表我好到能夠打球了。」布恩也說道：「我知道當G在上場，那就是他已經準備好了。如果他覺得自己無法真正地發揮效用時，他就不會上場，所以我知道當時機到來，當他準備好上場，我們就能夠在一個良好的位置。」

史坦頓在上個賽季為洋基出賽114場，敲出27轟、72分打點，他的肘傷在去年季後賽時就已經浮現，但當時他選擇帶傷奮戰，季後賽14場比賽他敲出7轟、16分打點，攻擊指數高達1.048。

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