網球》史上最糟世界第二？ 茲維列夫：這我靠比賽贏來的排名

德國名將茲維列夫。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）的世界排名高居第2，但因為在大滿貫依舊顆粒未收，且從未登上球王寶座，讓他一度被外界質疑，對此他表示，「雖然有人說我是史上最差的世界第2，這都是我靠比賽積分所掙來的。」

茲維列夫是2020年東京奧運金牌，曾在澳網、法網和美網拿下亞軍，儘管今年有大好機會攻上世界第一，卻沒能把握辛納禁賽，在印地安泉大師賽、蒙地卡羅大師賽都一戰打包，積分難以超前，讓他的實力被外界質疑。

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對於世界第一的目標，茲維列夫坦言自己的決心從未變化，「雖然現在還沒實現，但我相信有天會完成，我們拭目以待，而媒體總愛貶低球員，慕尼黑賽之前我確實歷經2個月低潮，那時表現不理想，突然間，我就成為史上最差的世界第2。」

茲維列夫說，自己的排名是靠成績所爭取到的，「積分系統不會說謊，贏比賽賺分，奪冠也賺分，這就是規則，我承認我之前沒打出應有的水準，但連艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）也有過類似狀況，直到他在蒙地卡羅奪冠，球員本就該有起伏。」

茲維列夫也反問媒體，「你覺得喬科維奇（Novak Djokovic）會滿意現狀嗎？艾卡拉茲會嗎？我自己也不滿意，但關鍵在於，面對大賽壓力時，頂尖選手會突破極限，我始終相信，自己會在重要舞台展現最佳網球。」

在慕尼黑網賽奪冠後，也讓茲維列夫重拾信心，「我在澳網後沒讓自己休息調整是重大失誤，當時我已經完全透支，網球是要求很高的運動，必須讓身心充分休息，而我錯過最佳時機，但現在我該保持積極心態，別忘了兩週前我才奪冠。」

茲維列夫名列羅馬大師賽第2種子，首戰將對上阿根廷卡拉貝利（Camilo Ugo Carabelli）。

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