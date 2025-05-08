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NBA季後賽》5張首輪籤的價值！ 尼克鐵人「大橋」轟出生涯新紀錄

2025/05/08 11:07

布里吉斯今天在第四節扮演關鍵先生，攻防兩端都有發揮，幫助球隊大逆轉成功。（歐新社）布里吉斯今天在第四節扮演關鍵先生，攻防兩端都有發揮，幫助球隊大逆轉成功。（歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕尼克「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）今天在第四節大發神威，不僅狂砍14分還貢獻再見抄截，證明尼克用5張首輪籤將他換來的價值。

布里吉斯在2018年選秀會上第10順位讓七六人選中後馬上被交易到太陽，曾隨著太陽闖進總冠軍賽的他，因為杜蘭特（Kevin Durant）交易案在2023年被交易到籃網，他在籃網一個半球季共109場出賽，場均可以拿下21.2分、4.5籃板、3.4助攻、1.0抄截。

在去年休賽季，尼克用多達5張首輪籤的大包裹換來布里吉斯，他也順利與哈特（Josh Hart）、布朗森（Jalen Brunson）組成維拉諾瓦大學（Villanova University）連線。生涯至今全勤的布里吉斯在本季持續「鐵人」風格，整季82場出賽、平均37分鐘創生涯最高，拿下17.6分、3.2籃板、3.7助攻。

布里吉斯在次輪季後賽G1，就在關鍵時刻抄截幫助球隊鎖定勝局，今天前三節都沒有得分的他第四節火力大爆發，單節狂砍14分，幫助球隊追上塞爾提克，最終還在協防塔圖姆（Jayson Tatum）時將他的球抄走，連續兩場比賽貢獻致勝防守，此外14分更創下生涯季後賽的單節得分新高紀錄。

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