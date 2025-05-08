MLB》狂！37歲飆167公里伸卡 火球男查普曼創本季大聯盟最速紀錄

查普曼。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪37歲守護神查普曼（Aroldis Chapman）今天後援1局失1分，幫助紅襪以6比4級敗遊騎兵。查普曼此戰飆出103.8英哩（約167公里）的伸卡球，不但是本季全大聯盟最速的火球，也是自2008年投球追蹤時代以來，紅襪隊史最快的一球。

查普曼第9局登板投球，一上場丟一顆97.7英哩的四縫線速球，遭遊騎兵榮格（Josh Jung）敲左外野陽春砲。該半局2出局遊騎兵攻佔一壘，查普曼面對遊騎兵克里姆（Blaine Crim）的打席，查普曼丟出103.8英哩的火球被打成界外，查普曼在該打席耗費8球，最後用94.6英哩的指叉球三振對手，守住戰果。

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總計查普曼1局被敲1安，失1分，三振、保送各1次，摘本季第5次救援成功，賽後防禦率為2.19。查普曼今年出賽14場，拿到2勝1敗，共投12.1局賞18次三振，被打擊率為1成78，每局被上壘率為1.05。

紅襪今天全場敲11安，柏格曼（Alex Bregman）、W.阿布瑞尤（Wilyer Abreu）各有單場3安3打點猛打賞，兩人也各敲一發陽春砲。紅襪贏球後中止近期的3連敗，目前以19勝19敗居美聯東區第二。

CHAPMAN. 103.8 MPH.



Fastest pitch in the Majors this year pic.twitter.com/IcfubceLjv — Red Sox （@RedSox） May 8, 2025

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