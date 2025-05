MLB》狂！37歲飆167公里伸卡 火球男查普曼創本季大聯盟最速紀錄

查普曼。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪37歲守護神查普曼(Aroldis Chapman)今天後援1局失1分,幫助紅襪以6比4級敗遊騎兵。查普曼此戰飆出103.8英哩(約167公里)的伸卡球,不但是本季全大聯盟最速的火球,也是自2008年投球追蹤時代以來,紅襪隊史最快的一球。

查普曼第9局登板投球,一上場丟一顆97.7英哩的四縫線速球,遭遊騎兵榮格(Josh Jung)敲左外野陽春砲。該半局2出局遊騎兵攻佔一壘,查普曼面對遊騎兵克里姆(Blaine Crim)的打席,查普曼丟出103.8英哩的火球被打成界外,查普曼在該打席耗費8球,最後用94.6英哩的指叉球三振對手,守住戰果。

總計查普曼1局被敲1安,失1分,三振、保送各1次,摘本季第5次救援成功,賽後防禦率為2.19。查普曼今年出賽14場,拿到2勝1敗,共投12.1局賞18次三振,被打擊率為1成78,每局被上壘率為1.05。

紅襪今天全場敲11安,柏格曼(Alex Bregman)、W.阿布瑞尤(Wilyer Abreu)各有單場3安3打點猛打賞,兩人也各敲一發陽春砲。紅襪贏球後中止近期的3連敗,目前以19勝19敗居美聯東區第二。

