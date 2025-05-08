NBA季後賽》不妙！塞爾提克、騎士主場2連敗 從歷史紀錄看晉級情勢

塞爾提克面臨0勝2敗落後局面。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東部季後賽次輪的2組對戰組合，前2戰打完都由低種子球隊上演「下剋上」戲碼，由第3種子尼克、第4種子溜馬取得2連勝，而頭號種子騎士、第2種子塞爾提克都落入2連敗局面，且歷史紀錄完全不站在他們這邊，想晉級面臨挑戰。

雖然對溜馬、騎士還不至於絕望，但從數據來看，季後賽史上出現過429次0：2的情況，只有34隊翻盤（含5戰3勝制系列賽），勝率僅7.3％，而過去共有7隊可在系列賽先丟2個主場後還能演出大逆轉，其中2次是5戰3勝，有5次是7戰4勝制，因此整體形勢依舊嚴峻。

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在7戰4勝制的季後賽，還能在主場先連丟2場後又能大逆轉的隊伍，最近一次是2021年快艇4：3爵士，再來是2017年塞爾提克4：2公牛、2005年獨行俠4：3火箭、1994年火箭4：3太陽，以及1969年湖人4：2勇士。

對騎士和賽爾提克來說，不但落入險境，他們還成為1983-84年賽季以來，唯二兩隊在例行賽都至少拿60勝，都在次輪陷入0：2落後局面的隊伍，兩隊接下來要前往客場踢館，得先力求扳回一城，避免再寫難堪紀錄。

騎士同樣也面臨主場前2戰都被攻陷的危機。（資料照）

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