NBA季後賽》雷霆上半場得分破紀錄 狂勝金塊43分扳平系列賽

雷霆大勝金塊。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前一場在主場被準絕殺的雷霆，今天首節就打出45：21的強攻下馬威，且上半場得分就打破季後賽紀錄，全場最多領先49分，終場以149：106打爆金塊，在西部季後賽次輪系列賽扳成1：1平手。

雷霆首戰最多領先14分，只是未能守住江山，被A.戈登（Aaron Gordon）在最後3.6秒投進逆轉三分彈，以119：121慘遭金塊大逆轉。

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首戰痛失顏面的雷霆今天開賽就火力全開，繳出71.4％高投籃命中率，包含10投9中的三分球命中率，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿13分，多特（Luguentz Dort）進帳10分，而金塊只有35％準星，讓雷霆在首節就拉開差距，一舉揚長而去。

雷霆在上半場打完就豪取87分，也一口氣刷新季後賽上半場得分紀錄，過去的最大差距是騎士在2017年總冠軍賽G4締造的86分。

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

金塊讓主力約基奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）在第三節繼續留在場上，但戰局依舊沒有太大改變，而且約基奇還6犯畢業，留下16投6中，17分、8籃板、6助攻成績，而魏斯布魯克（Russell Westbrook）則得到全隊最高19分。

雷霆在下半場持續擴大比分，也讓人人都有功練，全隊14人上場都有得分，團隊投籃命中率飆破5成，吉爾吉斯亞歷山大出賽30分鐘，13投11中拿34分外帶8助攻，J.威廉斯（Jalen Williams）17分，霍倫格姆（Chet Holmgren）15分，多特12分，團隊共8人得分達雙位數。

金塊慘敗。（美聯社）

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