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NBA季後賽》連2場領先20分都慘遭逆轉 塞爾提克主場還驚傳火警

2025/05/08 13:30

塞爾提克慘遭逆轉。（美聯社）塞爾提克慘遭逆轉。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽東部準決賽G2，塞爾提克今天浪費全場最多20分的領先，最後在主場TD花園（TD Garden）以90比91敗給尼克，綠衫軍在系列賽以0比2落後。賽後的記者會卻發生意外狀況，TD花園主場的火災警報器響起，導致現場媒體和相關人員一度離開場館。

波士頓媒體《Masslive》報導，約當地時間晚上10點22分時，TD花園的火災警報器響起，這個時間點約是比賽結束後1小時左右。

尼克後衛哈特（Josh Hart）當時正在賽後記者會受訪時說，「這是關於持續變得更好...」當哈特聽到球場的火災警報器響起，他睜大眼睛看著現場媒體，並好奇說：「沒人擔心這個嗎？」

哈特繼續回答完這個問題，不久之後球員、媒體人員、以及球場內所有人都被通知要求離開場館。媒體人員和工作人員約在晚間10點41分允許重回場館內，但部分電梯被限制使用。

尼克逆轉贏球。（路透）尼克逆轉贏球。（路透）

TD花園官方也發出聲明說，「比賽結束後，球場的火災警報器響起，整館都被疏散，沒有人受傷。火警原因目前仍在調查中。」

《波士頓先驅報》（Boston Herald）記者考克斯（Zack Cox）在社群媒體X上指出，「聽說是電梯起火，導致整個場館人員都疏散。」

此外，塞爾提克球星塔圖姆（Jayson Tatum）今天在比賽發生要命傳球失誤，讓綠衫軍輸掉比賽。當時有一群正準備要採訪塔圖姆的媒體人員，也因球場發生火警，當下被告知要離開場館，最後也沒有採訪到塔圖姆。

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