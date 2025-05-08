台北賽》中租林湘緹3局力壓前球后奧原希望 晉級女單8強

林湘緹。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕超級300系列台北羽球公開賽在台北小巨蛋登場，世界排名31的地主女單好手林湘緹，以21：11、14：21、21：16力退日本前球后奧原希望，挺進女單8強。

屬中租球團的林湘緹本屆榮膺第6種子，昨她在首輪鏖戰73分鐘，以26：24、18：21、21：14拍落泰國女將崔基翁（Pornpicha Choeikeewong）。奧原希望則以21：18、24：22力退同胞明地陽菜，相隔10年參加台北賽，30歲奧原希望近年受腳傷影響表現，目前世界排名已下滑至45名，不過她畢竟經驗豐富，實力還是不容小覷。

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林湘緹在去年印尼大師賽交手2017年世錦賽金牌奧原希望，以直落二吞下敗仗，如今坐擁地主優勢的林湘緹首局把握奧原不穩定迅速將領先擴大，也成功先下一城，不過奧原在第二局克服4：8落後連得7分進入技術暫停，暫停後也持續拉開差距，扳回一城。

進入決勝局，奧原希望發生較多回球出界，林湘緹也有把握機會站上領先位置，並以11：8進入技術暫停，而奧原希望雖然也一度追到12：14，卻又連續兩球出界，林湘緹又連下3分，最後更是獲得4個賽末點，並以一記漂亮回球，鏖戰45分鐘打敗前球后。

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