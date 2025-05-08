晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

台北賽》中租林湘緹3局力壓前球后奧原希望 晉級女單8強

2025/05/08 12:57

林湘緹。（資料照，記者方賓照攝）林湘緹。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕超級300系列台北羽球公開賽在台北小巨蛋登場，世界排名31的地主女單好手林湘緹，以21：11、14：21、21：16力退日本前球后奧原希望，挺進女單8強。

屬中租球團的林湘緹本屆榮膺第6種子，昨她在首輪鏖戰73分鐘，以26：24、18：21、21：14拍落泰國女將崔基翁（Pornpicha Choeikeewong）。奧原希望則以21：18、24：22力退同胞明地陽菜，相隔10年參加台北賽，30歲奧原希望近年受腳傷影響表現，目前世界排名已下滑至45名，不過她畢竟經驗豐富，實力還是不容小覷。

林湘緹在去年印尼大師賽交手2017年世錦賽金牌奧原希望，以直落二吞下敗仗，如今坐擁地主優勢的林湘緹首局把握奧原不穩定迅速將領先擴大，也成功先下一城，不過奧原在第二局克服4：8落後連得7分進入技術暫停，暫停後也持續拉開差距，扳回一城。

進入決勝局，奧原希望發生較多回球出界，林湘緹也有把握機會站上領先位置，並以11：8進入技術暫停，而奧原希望雖然也一度追到12：14，卻又連續兩球出界，林湘緹又連下3分，最後更是獲得4個賽末點，並以一記漂亮回球，鏖戰45分鐘打敗前球后。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中