晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》莊陳仲敖搭配林家正繳好投！ 6局優質先發奪本季首勝

2025/05/08 13:11

莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕旅美運動家隊2A台灣投手莊陳仲敖今天先發登板，主投6局失3分，全部都不是責失，繳出優質先發，順利收下本季首勝。與他搭配的捕手林家正在打擊上也有貢獻，單場1安、1保送。

運動家2A今天對上太空人2A，莊陳仲敖首局投出3上3下，第2到第4局雖各被敲1安，但順利壓制沒失分。5局下再度演出三上三下，6局下因隊友守備失誤開局，被敲1安後雖連飆2K，接著遭賈西亞（John Garcia）轟出追平3分砲。

莊陳此役用76球投6局，被敲5安、無四死球、送出6K，3分皆為非責失。退場後隊友7局上馬上再度超前，終場運動家2A以5：3帶走勝利，莊陳仲敖也拿下本季首勝，目前出賽6場皆為先發，累計30.2局，防禦率4.40；林家正此役打第9棒，3打數1安，選到1次保送，本季打擊率上升到0.088。

另外，海盜2A的陳柏毓今天對老虎2A先發，投4.1局用75球，被敲4安、送出5K、出現3次四壞，失3分，最終球隊以4：6落敗，陳柏毓無關勝敗，賽季防禦率為3.38。

效力老虎3A的李灝宇今天5打數1安打吞2K，還有1次盜壘失敗，打擊率2成09；海盜3A鄭宗哲今天4打數0安打吞下1K，進帳1分打點，打擊率1成88；道奇新人聯盟柯敬賢3打數2安打，有1次盜壘失敗，打擊率高達5成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中