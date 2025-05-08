MiLB》莊陳仲敖搭配林家正繳好投！ 6局優質先發奪本季首勝

莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕旅美運動家隊2A台灣投手莊陳仲敖今天先發登板，主投6局失3分，全部都不是責失，繳出優質先發，順利收下本季首勝。與他搭配的捕手林家正在打擊上也有貢獻，單場1安、1保送。

運動家2A今天對上太空人2A，莊陳仲敖首局投出3上3下，第2到第4局雖各被敲1安，但順利壓制沒失分。5局下再度演出三上三下，6局下因隊友守備失誤開局，被敲1安後雖連飆2K，接著遭賈西亞（John Garcia）轟出追平3分砲。

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莊陳此役用76球投6局，被敲5安、無四死球、送出6K，3分皆為非責失。退場後隊友7局上馬上再度超前，終場運動家2A以5：3帶走勝利，莊陳仲敖也拿下本季首勝，目前出賽6場皆為先發，累計30.2局，防禦率4.40；林家正此役打第9棒，3打數1安，選到1次保送，本季打擊率上升到0.088。

另外，海盜2A的陳柏毓今天對老虎2A先發，投4.1局用75球，被敲4安、送出5K、出現3次四壞，失3分，最終球隊以4：6落敗，陳柏毓無關勝敗，賽季防禦率為3.38。

效力老虎3A的李灝宇今天5打數1安打吞2K，還有1次盜壘失敗，打擊率2成09；海盜3A鄭宗哲今天4打數0安打吞下1K，進帳1分打點，打擊率1成88；道奇新人聯盟柯敬賢3打數2安打，有1次盜壘失敗，打擊率高達5成。

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