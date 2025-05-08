網球》不在意辛納是否世界第一 盧布列夫：我對他從未構成威脅

盧布列夫。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕義大利球王辛納（Jannik Sinner）將在本週的羅馬大師賽復出，球員也紛紛被問到關於此事的想法，而俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev）還幽默表示，自己根本不在意他是否還排在世界第一，「因為從第一天起，我就沒對他構成威脅。」

世界排名曾高居第5的盧布列夫，今年表現欠佳，已經連6場巡迴賽無法突破16強門檻，目前已跌至17名，而對於退出前10行列，他豁然表示：「跌倒是為了更好地站起來，其實一切都很正常，這本來就是預期的結果，所以相反地，這甚至是好事，我也感到很平靜，因為我知道現在的訓練方向是正確，一切都在逐步改善，就差比賽的關鍵點，一切都會好的。」

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關於辛納解除禁藥禁賽令，不少球員也被問到看法，而挪威一哥魯德（Casper Rudd）說：「我還沒看到他，但我很期待，也很支持他，我知道這對他而言是一個艱難的時刻，很高興看到他回來。」

魯德強調，自己過去被問到辛納的禁藥案時也多次表明過想法，自己始終支持對方，「關於他的狀態，我想他不是因為傷勢缺席，所以希望他能保持最佳狀態，很可能他一回來就打出高水準表現，希望他在羅馬復出就有好成績。」

魯德。（資料照）

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