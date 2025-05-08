MLB》菊池雄星6局優質好投仍問天 天使再見清壘安賞藍鳥4連敗

菊池雄星。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日籍左投菊池雄星今天交出6局失1分好投，可惜仍然無緣勝投，本季首勝尚未開張。天使最後靠索勒（Jorge Soler）9局下的清壘二壘安打，幫助天使以5比4逆轉氣走藍鳥，天使隊以15勝20敗居美聯西區墊底。

菊池雄星首局1出局後連續被敲2安，他讓「春天哥」史普林格（George Springer）敲雙殺打，化解失分危機。菊池雄星第3局先後被敲安、敬遠藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），遇到2出局一、二壘有人的危機，菊池讓桑坦德（Anthony Santander）敲飛球出局，再度化解危機。

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從第4局起菊池雄星連續解決7人，這段時間共賞4次三振，但第6局1出局，菊池雄星被小葛雷諾敲二壘安打，接著桑坦德敲適時安打，讓菊池失掉1分。菊池雄星連續解決2人，完成投工作。

天使再見安贏球。（路透）

藍鳥打線7局上用單局5安進帳3分，天使打線分別在第6局、第7局各拿1分。9局上打完天使隊還以2比4落後，藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）9局下不穩，丟1次保送、被敲2安，讓天使無人出局攻占滿壘，雖然霍夫曼先用三振抓到1個出局後，但最後被索勒敲再見清壘二壘安打，藍鳥吞下4連敗，目前以16勝20敗居美聯東區第四。

總計菊池雄星6局被敲5安失1分，賞6次三振、丟1次保送，賽後防禦率為3.86。菊池雄星本季8場先發一勝難求。

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El equipo volvió a no apoyarlo ofensivamente.pic.twitter.com/eRf3i0nx2k — Angels Latam （@AngelsLatam_27） May 8, 2025

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