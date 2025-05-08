「跆拳道女神」陳怡安進軍世壯運 改拿西洋劍再譜運動新篇章

「跆拳道女神」陳怡安（左一）近年投入擊劍領域，將於世壯運參加擊劍項目。（北市體育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會將登場，曾於1988年、1992年連續在奧運跆拳道示範賽勇奪金牌的「初代跆拳道女神」陳怡安，將以擊劍選手身分參加世壯運。陳怡安說，能在家鄉和世界高手一決高下，讓她既期待又緊張，希望大家能進場幫她加油。

世壯運執委會介紹，身高178公分的陳怡安，15歲時就在1988年首爾奧運跆拳道雛量級（47-51公斤）示範賽中奪金，成為台灣隊史上第一位奪得奧運金牌榮耀的女將；到了1992年巴塞隆納奧運，則再度蟬聯金牌。

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退役後，陳怡安展現多元樣貌，從記者、主持人、演員，到創立手工香皂品牌，近年更積極投入擊劍運動，目前固定於台灣大學練習，跟隨陳秀輝教練精進技巧。她笑說，自己永遠都在尋找新的挑戰，而這次挑戰世壯運擊劍項目，就是一次「離開舒適圈、重新出發」的冒險。

她說，正如世壯運的標語「運動無界，人生無限」，透過運動不論什麼年齡，都能找到享受人生的方式，參賽不僅是挑戰自己，也是與世界選手交流的好機會，不管是技術上的切磋還是情感上的連結，都讓人充滿動力，這次既是對運動熱情的延續，也是一種自我激勵，每次比賽都是一次學習與成長，希望大家能到場邊，為熱愛運動的人們加油打氣。

「跆拳道女神」陳怡安（左一）近年投入擊劍領域，將於世壯運參加擊劍項目。（北市體育局提供）

「跆拳道女神」陳怡安（左一）近年投入擊劍領域，將於世壯運參加擊劍項目。（北市體育局提供）

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