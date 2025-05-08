晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動

「跆拳道女神」陳怡安進軍世壯運 改拿西洋劍再譜運動新篇章

2025/05/08 13:55

「跆拳道女神」陳怡安（左一）近年投入擊劍領域，將於世壯運參加擊劍項目。（北市體育局提供）「跆拳道女神」陳怡安（左一）近年投入擊劍領域，將於世壯運參加擊劍項目。（北市體育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會將登場，曾於1988年、1992年連續在奧運跆拳道示範賽勇奪金牌的「初代跆拳道女神」陳怡安，將以擊劍選手身分參加世壯運。陳怡安說，能在家鄉和世界高手一決高下，讓她既期待又緊張，希望大家能進場幫她加油。

世壯運執委會介紹，身高178公分的陳怡安，15歲時就在1988年首爾奧運跆拳道雛量級（47-51公斤）示範賽中奪金，成為台灣隊史上第一位奪得奧運金牌榮耀的女將；到了1992年巴塞隆納奧運，則再度蟬聯金牌。

退役後，陳怡安展現多元樣貌，從記者、主持人、演員，到創立手工香皂品牌，近年更積極投入擊劍運動，目前固定於台灣大學練習，跟隨陳秀輝教練精進技巧。她笑說，自己永遠都在尋找新的挑戰，而這次挑戰世壯運擊劍項目，就是一次「離開舒適圈、重新出發」的冒險。

她說，正如世壯運的標語「運動無界，人生無限」，透過運動不論什麼年齡，都能找到享受人生的方式，參賽不僅是挑戰自己，也是與世界選手交流的好機會，不管是技術上的切磋還是情感上的連結，都讓人充滿動力，這次既是對運動熱情的延續，也是一種自我激勵，每次比賽都是一次學習與成長，希望大家能到場邊，為熱愛運動的人們加油打氣。

「跆拳道女神」陳怡安（左一）近年投入擊劍領域，將於世壯運參加擊劍項目。（北市體育局提供）「跆拳道女神」陳怡安（左一）近年投入擊劍領域，將於世壯運參加擊劍項目。（北市體育局提供）

「跆拳道女神」陳怡安（左一）近年投入擊劍領域，將於世壯運參加擊劍項目。（北市體育局提供）「跆拳道女神」陳怡安（左一）近年投入擊劍領域，將於世壯運參加擊劍項目。（北市體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中