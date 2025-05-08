日職》前一指大物歐可耶等2人遭爆涉線上博弈 巨人軍發聲說明

歐可耶瑠偉。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日媒《TBS》今天爆料，讀賣巨人選手歐可耶瑠偉、以及增田大輝涉及線上博弈，邀到日本當地警方調查。讀賣巨人稍早也發出聲明，這兩位選手在今年2月20日主動向球團坦承曾參與線上博弈，「我們將根據今後檢察廳的判斷等情況，妥善處理此事。」

《TBS》爆料指出，歐可耶瑠偉是在2022年7月、以及2023年5月兩次參與線上博弈，增田大輝則是在去年10月至11月期間，透過智慧型手機等設備到海外的博弈網站玩線上賭博。據傳歐可耶瑠偉下注約700萬日圓，虧損450萬日圓。而增田大輝下注約300萬日圓，虧掉230萬日圓。

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對於自家選手涉及線上博弈，巨人軍今天發出聲明回應，這兩名選手希望能在開季前糾正自己的錯誤，僅因好奇而未意識到線上博弈的違法行為，兩人對此深感後悔，並接受12球團協商制定的最高額罰款。

日職（NPB）先前針對線上博弈問題，讓12支日職球團進行調查，結果共8隊合計16人坦承涉及線上博弈的情事。

現年27歲的歐可耶瑠偉曾是2015年樂天金鷲的第一指名大物，是名混血好手，父親為奈及利亞人，母親為日本人。但歐可耶瑠偉進入職業賽場後遲遲未打出成績，他在2022年季後轉戰巨人軍。歐可耶瑠偉本季出賽11場，共15打數敲2安，打擊率1成33，他在4月18日被降至二軍。

現年31歲的內野手增田大輝，本季在一軍出賽13場，共4打數敲1安。今年是增田大輝職業生涯第10個賽季。

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