晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》前一指大物歐可耶等2人遭爆涉線上博弈 巨人軍發聲說明

2025/05/08 14:47

歐可耶瑠偉。（資料照，記者林正堃攝）歐可耶瑠偉。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日媒《TBS》今天爆料，讀賣巨人選手歐可耶瑠偉、以及增田大輝涉及線上博弈，邀到日本當地警方調查。讀賣巨人稍早也發出聲明，這兩位選手在今年2月20日主動向球團坦承曾參與線上博弈，「我們將根據今後檢察廳的判斷等情況，妥善處理此事。」

《TBS》爆料指出，歐可耶瑠偉是在2022年7月、以及2023年5月兩次參與線上博弈，增田大輝則是在去年10月至11月期間，透過智慧型手機等設備到海外的博弈網站玩線上賭博。據傳歐可耶瑠偉下注約700萬日圓，虧損450萬日圓。而增田大輝下注約300萬日圓，虧掉230萬日圓。

對於自家選手涉及線上博弈，巨人軍今天發出聲明回應，這兩名選手希望能在開季前糾正自己的錯誤，僅因好奇而未意識到線上博弈的違法行為，兩人對此深感後悔，並接受12球團協商制定的最高額罰款。

日職（NPB）先前針對線上博弈問題，讓12支日職球團進行調查，結果共8隊合計16人坦承涉及線上博弈的情事。

現年27歲的歐可耶瑠偉曾是2015年樂天金鷲的第一指名大物，是名混血好手，父親為奈及利亞人，母親為日本人。但歐可耶瑠偉進入職業賽場後遲遲未打出成績，他在2022年季後轉戰巨人軍。歐可耶瑠偉本季出賽11場，共15打數敲2安，打擊率1成33，他在4月18日被降至二軍。

現年31歲的內野手增田大輝，本季在一軍出賽13場，共4打數敲1安。今年是增田大輝職業生涯第10個賽季。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中