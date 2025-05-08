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台北賽》18歲日本新星宮崎友花快意闖8強 球袋上還有秘密

2025/05/08 14:55

宮崎友花的球袋上帶著不少玩偶。（記者林岳甫攝）宮崎友花的球袋上帶著不少玩偶。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕18歲日本新星宮崎友花今日在超級300系列台北羽球公開賽女單16強，以21：15、21：10輕取台灣女將陳肅諭，晉級女單8強，續朝生涯台北賽首冠之目標邁進。

宮崎友花在2022年世青賽封后，去年在巡迴賽破繭而出，在超級1000系列中國公開賽打下亞軍，今年則在超級750系列印度公開賽打入4強，目前世界排名高居第8，本次名列台北賽頭號種子。

值得一提的是，世界排名第8的宮崎友花目前年度10站積分最低分為4900分，若能在台北賽一舉封后，世界排名有望上升至第6，再度改寫個人最佳。

宮崎友花最特別之處是球袋上帶著不少玩偶，她透露，這些玩偶對於自己都有不同的意義，有些為家人送的，也有是跟好朋友一對的玩偶，希望帶著大家的祝福在國際賽爭取佳績。

首度來到台灣參賽的宮崎友花，最喜歡台灣的豆花、牛軋糖等，也希望若有空可以在台灣品嚐美食。宮崎友花曾在訪問提過偶像是前台灣一姐戴資穎，她表示，從國小就開始看小戴打球，「雖然我們打球的風格不一樣，但我從以前就很欣賞她的打法，希望未來能成為像她一樣帥氣的選手。」不過，宮崎友花並未跟戴資穎同場較勁，目前也尚未跟偶像講到話。

宮崎友花的球袋上帶著不少玩偶。（記者林岳甫攝）宮崎友花的球袋上帶著不少玩偶。（記者林岳甫攝）

日本女單選手宮崎友花（見圖）擊敗台灣選手陳肅諭。（記者陳志曲攝）日本女單選手宮崎友花（見圖）擊敗台灣選手陳肅諭。（記者陳志曲攝）
日本女單選手宮崎友花（見圖）擊敗台灣選手陳肅諭。（記者陳志曲攝）日本女單選手宮崎友花（見圖）擊敗台灣選手陳肅諭。（記者陳志曲攝）
日本女單選手宮崎友花（見圖）擊敗台灣選手陳肅諭。（記者陳志曲攝）日本女單選手宮崎友花（見圖）擊敗台灣選手陳肅諭。（記者陳志曲攝）
台灣女單選手陳肅諭。（記者陳志曲攝）台灣女單選手陳肅諭。（記者陳志曲攝）
日本女單選手宮崎友花（見圖）擊敗台灣選手陳肅諭。（記者陳志曲攝）日本女單選手宮崎友花（見圖）擊敗台灣選手陳肅諭。（記者陳志曲攝）

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