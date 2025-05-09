NBA準決賽勇士、灰狼G3大戰 山本由伸先發對決卡洛爾 今日賽事預告與轉播

山本由伸。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有1場轉播，勇士將作客挑戰灰狼，兩隊在季後賽次輪戰成1：1平手，勇士賽前傳出壞消息，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）因大腿後肌一級拉傷高掛免戰牌，主帥柯爾（Steve Kerr）更直言，現在球隊得更依賴「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），灰狼是否能趁機能搶下第2勝，還是勇士能夠完成逆襲，球迷記得鎖定轉播囉！

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今日大聯盟有1場轉播，道奇將在主場迎戰響尾蛇，道奇派出國聯防禦率王山本由伸先發，他本季先發7場，戰績4勝2敗、防禦率0.90，高居全聯盟最佳，能否壓制響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）成為贏球關鍵，大谷翔平會有怎樣的打擊表現令人期待，球迷記得起床看比賽喔！

中職有3場轉播，台鋼後勁對決兄弟黃博多，富邦魔力藍與統一獅飛力獅交手，樂天黃子鵬強碰味全伍鐸，精彩賽事不能錯過喔！

NBA季後賽

08:30 勇士@灰狼 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

09:30 道奇@響尾蛇（山本由伸先發） 愛爾達體育2台

台北羽球公開賽

16:00 8強賽 民視

日職

17:00 火腿@樂天 DAZN2

中職

18:30 富邦@統一 愛爾達體育1台、DAZN1

18:30 台鋼@兄弟 緯來體育

18:30 樂天@味全 緯來育樂、愛爾達體育2台

TPBL

19:00 台新戰神@新北國王 MOMOTV

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