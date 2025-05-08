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MLB》大谷翔平獲敬遠免驚！道奇主帥點出打線優勢「這很難抉擇...」

2025/05/08 16:45

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以10：1擊敗馬林魚，當家日本二刀流球星大谷翔平敲出本季第4支三壘安打，並列聯盟最多，同時獲得3次保送上壘，尤其在7局上獲得對手敬遠後灌進6分大局鎖定勝利。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪點出打線優勢。

道奇全場狂掃12支安打，並在7局上灌進6分大局，金慧成在一二壘有人敲出右外野安打，打回球隊第2分，大谷翔平在二三壘有人2出局時獲得故意四壞球保送，貝茲（Mookie Betts）之後靠著選球眼保送擠回1分，接著佛里曼（Freddie Freeman）敲出清的三壘安打，帕赫斯（Andy Pages）再補上一支適時安打進帳第6分。

道奇打線在比賽後半段爆發，總教練羅伯斯表示，前半段兩隊還僵持不下，但第7局的6分大局起了關鍵作用，球員們表現得非常出色。談到對手敬遠大谷，羅伯斯認為選擇故意四壞球保送大谷，面對貝茲是非常艱難的決定，他們身後都有出色的打者，這是球隊的一大優勢。

馬林魚主場是大谷翔平的幸運地，2023年經典賽在此率領日本隊奪冠，去年在這裡達成史無前例的50轟、50盜，生涯在馬林魚主場出賽8場，累積34打數敲出13支安打，包括6支全壘打和10支長打，另有18分打點，打擊率高達0.382。

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