路跑》長榮馬拉松10/26開跑今開放報名 周庭印：是指標性賽事

周庭印出席長榮馬拉松報名記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年長榮航空馬拉松將於10月26日開跑，今天下午5點開放報名，總計共2.4萬個名額，預計很快就會被秒殺，而台灣長跑好手周庭印表示，比賽整體不斷進步，賽事從原本的觀光休閒性質提高強度，變成年度指標性賽事之一。

周庭印3月底才在2025亞洲馬拉松錦標賽標出2小時21分20秒，距離去年台北馬拉松創下的個人最佳2小時21分17秒，只有3秒的差距，但他自評還可以更好，所以難以用開心形容這次的表現。

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去年晉升為人父的周庭印也表示，現在擁有多重身份，不但是選手、教練還是一位老爸，因此休息時間相較之下不太足夠，訓練也得找空檔，他提到，下半年會專注在場地賽，全運會就是最大目標之一，預計長榮馬參加半馬組，以賽代訓。

2025年長榮航空城市馬拉松的上一屆還稱為長榮航空城市觀光馬拉松，而今年共有4個組別，共有42公里全馬組4000名、半馬21公里8500名、10公里8500名和3公里3000名，共計2.4萬個名額，今天下午5點將開放報名。

過去就多次參賽的周庭印認為，賽事整體都在進步，每年也有越來越多外國人來參賽，這場也從原本觀光休閒的賽事，隨著強度慢慢提升，變成極具指標性的國內賽事之一。

周庭印出席長榮馬拉松報名記者會（記者吳孟儒攝）

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