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台北賽》衛冕失利！「左手重砲」林俊易爆冷不敵大馬選手止步16強

2025/05/08 16:21

台灣男單選手林俊易遭對手直落二擊敗。（記者陳志曲攝）台灣男單選手林俊易遭對手直落二擊敗。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕世界排名17「左手重砲」林俊易今天在超級300系列台北羽球公開賽，以17：21、18：21不敵世界排名45的馬來西亞選手賀首維，爆冷止步男單16強，也確定衛冕失利。

林俊易昨晚首輪於晚上11點多才結束，回到飯店後把身體修復一下到凌晨2點才準備入睡，無奈今日又在中午就必須開始為16強賽準備，在休息不足下確實影響自己的發揮，他坦言，「雖然休息時間太少，但我還是必須去適應，畢竟出國比賽也會遇到類似狀況。」

去年台北賽摘下冠軍的林俊易，當時打下這座冠軍所付出的代價是弄傷左手肩膀，這一傷讓他休養很久。另外，他在今年2月出征亞洲混合團體錦標賽又再度弄傷，目前傷勢狀態就時好時壞，預計接下來會在征戰新加坡、印尼公開賽，不過6月後預計會再做治療。

21歲賀首維在首輪以直落二收拾土銀選手蘇力揚，今天再度打敗林俊易，連兩場戰勝台灣選手，連兩年在台北賽挺進8強。

馬來西亞男單選手賀首維（見圖）直落二擊敗台灣選手林俊易。（記者陳志曲攝）馬來西亞男單選手賀首維（見圖）直落二擊敗台灣選手林俊易。（記者陳志曲攝）

台灣男單選手林俊易。（記者陳志曲攝）台灣男單選手林俊易。（記者陳志曲攝）

台灣男單選手林俊易。（記者陳志曲攝）台灣男單選手林俊易。（記者陳志曲攝）

台灣男單選手林俊易。（記者陳志曲攝）台灣男單選手林俊易。（記者陳志曲攝）

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