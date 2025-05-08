WSBL冠軍賽》太猛！凱拉狂砍35分 黃鈴娟飆關鍵三分球助國泰聽牌

國泰凱拉。（籃協提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕國泰女籃今天在冠軍賽第3戰靠著洋將凱拉（Cayla George）轟下35分、11籃板，加上黃鈴娟在終場前4.4秒的關鍵三分球，終場以80：74險勝台元，系列賽2：1率先聽牌。

台元這季例行賽在強力外援瑪莉的帶領下，以21勝3負拿下例行賽第1，直接取得冠軍賽門票。排名第2的國泰則和第3的電信歷經季後挑戰賽，以2連勝取得冠軍賽資格。

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台元在冠軍賽系列賽戰率先開胡，但第2戰國泰很快還以顏色，雙方前兩戰打成1：1平手。

今天開賽雙方一度拉鋸，但國泰在首節尾聲找到外線準星，凱拉在首節三分球4投3中，助隊將領先擴大到雙位數。不過，台元在下半場展開反撲，第4節打出14：4攻勢迎頭趕上，在終場前1分半鐘，台元還以3分落後，但她們靠著防守多次獲得機會，卻遲遲未能放進，黃鈴娟在終場前4.4秒時飆進三分球，助國泰擴大到6分領先，台元也無力逆轉戰局，

國泰凱拉今天飆出35分、11籃板，羅蘋貢獻16分，投進關鍵一擊的黃鈴娟拿下9分、7籃板；台元方面，林文佑攻下全隊最高16分，洋將瑪莉繳出15分、12籃板、9助攻準大三元。

對於投進重要一擊，黃鈴娟表示，大家都很想贏，尤鄭伊秀的籃板最關鍵，「如果不是她奮力抓下這籃板，我也不會有機會投進這球。」

提到末節差點被台元翻盤，黃鈴娟認為，主要在防守上有些小問題，「我們練習時也有針對她們外線去準備，但可能太想要做到教練要求的，太緊張，導致很多細節沒有做好。」她也稱讚凱拉是經驗很好的球員，「她在球隊有一定的影響力，我們有時候會有低潮情況，但她的正能量會影響我們。」國泰和台元將在本週六進行冠軍賽第4戰。

國泰黃鈴娟。（籃協提供）

國泰羅蘋。（籃協提供）

台元林文佑。（籃協提供）

台元瑪莉。（籃協提供）

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