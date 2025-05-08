晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

台北賽》17歲新生代女雙孫亮晴／陳妍妃扳倒第2種子 殺入8強

2025/05/08 19:50

台灣新生代女雙孫亮晴（左）／陳妍妃在台北羽球公開賽，只花31分鐘打倒第2種子宋碩芸／余芊慧，晉級女雙8強，創下兩人參加台北賽的最佳成績。（羽球協會提供）台灣新生代女雙孫亮晴（左）／陳妍妃在台北羽球公開賽，只花31分鐘打倒第2種子宋碩芸／余芊慧，晉級女雙8強，創下兩人參加台北賽的最佳成績。（羽球協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕17歲的台灣新生代女雙孫亮晴／陳妍妃今天在超級300系列台北羽球公開賽，只花31分鐘以21：16、21：15打倒第2種子宋碩芸／余芊慧，晉級女雙8強，創下兩人參加台北賽的最佳成績。

世界排名79的孫亮晴／陳妍妃是國內備受期待的新生代組合，尤其已經連4年稱霸全中運羽球女雙，為國內中學羽球最強女子組合。教練簡毓瑾過去為台灣「黃金女雙」，她就期待兩人持續成長，不只在台灣登頂，也要站上國際舞台。

孫亮晴／陳妍妃從國三就首次參加台北賽，當時雖通過會外賽考驗卻在32強就止步，去年則是打進16強，如今更是推倒世界排名16宋碩芸／余芊慧，一舉挺進8強創生涯最佳。

孫亮晴／陳妍妃其實國小都是打單打，只是並沒有獲得太好的成績，當時就決定攜手轉戰女雙，並從國二開始越打越好，超越同年齡的球員，日前也在全中運摘金，如今在成人賽事又殺入8強，孫亮晴笑說，全中運跟台北賽最大差別是小巨蛋的風比較大。

孫亮晴／陳妍妃明天8強將對決印尼組合梅麗莎（Meilysa Trias Puspita Sari）／羅絲（Rachel Allessya Rose），兩人當然希望能繼續挺進，持續累積比賽經驗，備戰下週展開的泰國公開賽，也是她們首次征戰500等級大賽。

台灣新生代女雙孫亮晴（右）／陳妍妃在台北羽球公開賽，只花31分鐘打倒第2種子宋碩芸／余芊慧，晉級女雙8強，創下兩人參加台北賽的最佳成績。（羽球協會提供）台灣新生代女雙孫亮晴（右）／陳妍妃在台北羽球公開賽，只花31分鐘打倒第2種子宋碩芸／余芊慧，晉級女雙8強，創下兩人參加台北賽的最佳成績。（羽球協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中