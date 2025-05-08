台北賽》17歲新生代女雙孫亮晴／陳妍妃扳倒第2種子 殺入8強

台灣新生代女雙孫亮晴（左）／陳妍妃在台北羽球公開賽，只花31分鐘打倒第2種子宋碩芸／余芊慧，晉級女雙8強，創下兩人參加台北賽的最佳成績。（羽球協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕17歲的台灣新生代女雙孫亮晴／陳妍妃今天在超級300系列台北羽球公開賽，只花31分鐘以21：16、21：15打倒第2種子宋碩芸／余芊慧，晉級女雙8強，創下兩人參加台北賽的最佳成績。

世界排名79的孫亮晴／陳妍妃是國內備受期待的新生代組合，尤其已經連4年稱霸全中運羽球女雙，為國內中學羽球最強女子組合。教練簡毓瑾過去為台灣「黃金女雙」，她就期待兩人持續成長，不只在台灣登頂，也要站上國際舞台。

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孫亮晴／陳妍妃從國三就首次參加台北賽，當時雖通過會外賽考驗卻在32強就止步，去年則是打進16強，如今更是推倒世界排名16宋碩芸／余芊慧，一舉挺進8強創生涯最佳。

孫亮晴／陳妍妃其實國小都是打單打，只是並沒有獲得太好的成績，當時就決定攜手轉戰女雙，並從國二開始越打越好，超越同年齡的球員，日前也在全中運摘金，如今在成人賽事又殺入8強，孫亮晴笑說，全中運跟台北賽最大差別是小巨蛋的風比較大。

孫亮晴／陳妍妃明天8強將對決印尼組合梅麗莎（Meilysa Trias Puspita Sari）／羅絲（Rachel Allessya Rose），兩人當然希望能繼續挺進，持續累積比賽經驗，備戰下週展開的泰國公開賽，也是她們首次征戰500等級大賽。

台灣新生代女雙孫亮晴（右）／陳妍妃在台北羽球公開賽，只花31分鐘打倒第2種子宋碩芸／余芊慧，晉級女雙8強，創下兩人參加台北賽的最佳成績。（羽球協會提供）

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