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高球》一日打兩回合好累！ 李旻大聯大公開賽衝上第1

2025/05/08 20:29

台灣女將李旻。（TLPGA提供）台灣女將李旻。（TLPGA提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕TLPGA大聯大女子公開賽昨天受到大雨及濃霧影響，比賽中斷，今天上午先打第1回合，下午馬上接續第2回合，但還有部分球員在天黑前未完賽，明天上午將繼續補賽。目前台灣女將李旻以總桿低於標準桿7桿，和泰國好手普莉瑪並列第1。

堪稱今年台巡賽矚目新秀的吳純葳，今天早晨自第1洞出發後即發揮出最理想的擊球狀態，特別是推桿特別順手，儘管上果嶺後第一推距離最長留下14碼，但整回合僅累積27推還是幫助她在後9洞名次迅速爬升。

泰國女將普莉瑪則是靠著老鷹奠定基礎，她在Par 4第8洞第2桿，以7號鐵桿逆風將球送到洞口右側，隨後小白球順著坡度轉折戲劇化入洞，驚奇獵鷹順利幫助自己擠入領先位置。生涯迄今於美、日、台巡累積21勝，今年因產休無法在JLPGA出賽的盧曉晴，則是歸功於今天的好天氣為她帶來好運，也讓她打得相當舒服，特別是鐵桿的發揮，更為她製造不少博蒂機會。

為了順利完成第2回合比賽，女將們紛紛以更高的擊球效率進行賽程，其中自第10洞出發的李旻延續上午的手感，成績更上一層樓，由於下午戰至日落時分比賽未完成，目前以打12洞剩6洞的44桿、2天低於標準桿7桿（目前總桿數112桿）與泰國選手普莉瑪（第2輪尚餘7洞未完成，目前總桿數108桿）並列第1名。

出發前尚維持在並列第14名的姚宣榆更是一鳴驚人，本日下午4鳥0柏忌，第2輪完成13洞尚餘5洞（目前總桿數118桿），暫時以低於標準桿6桿暫列單獨第3名。

完成前9洞後即傳來捷報的李旻，在本回合暫停比賽前共收進4鳥僅吞1柏忌，賽後她說：「因為才剛從美國回來，加上出發前就想到一天要完成兩回合的狀況，所以在場上不會想太多，僅專注在把眼前每一桿打好；同時今天跟張靖翎同組，第二輪她也發揮得很不錯（前9洞共抓5鳥），所以我們兩人下午雖然有點累，但其實都打得挺開心。」

除了本週表現，李旻也提到自己的近況，「在回台之前，我在美國也找了新的教練，揮桿動作並未做顯著的調整，主要是針對打球觀念注入新的想法，心理層面上也到達更理想的程度。」

普莉瑪同樣的對今天的擊球結果感到滿意，「這是我第2次來到揚昇球場，記得去年參加大聯大女子高爾夫公開賽，我在這裡未能晉級到第3輪，因此從早上成功獵鷹開始，這次打出很不錯的成績，我當然覺得很開心。但今天經過了艱苦的一天，我想我今天會暫時拋開一切好好睡一覺，養足體力為明天做準備。」

明日5月9日週五早上6：30，選手將進行第2回合未完成球洞之補賽，結束後大會將取成績最優之前60名職業選手（含同桿者）進入同日舉辦的第3回合賽事。博斯高球二台頻道也將在明天12：30起針對第3輪賽事進行精彩直播。

台灣女將李旻。（TLPGA提供）台灣女將李旻。（TLPGA提供）

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