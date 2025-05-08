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體育 籃球 TPBL

TPBL》林書豪轟本季最多7顆三分彈 國王締多項聯盟紀錄痛宰雲豹

2025/05/08 21:06

新北國王林書豪（中）帶領球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）新北國王林書豪（中）帶領球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在主場迎戰桃園雲豹，首節就轟下10顆三分球、攻進48分，一舉寫下聯盟兩大新猷，終場以117：84寫意收下2連勝。

已經確定以龍頭之姿進軍季後賽的國王，今面對還在力拚挑戰賽門票的雲豹毫不留情，首節就在新莊體育館下起三分雨，團隊外線14投10中，首節打完取得48：12領先，一舉打破聯盟單節三分球、得分紀錄。

新北國王林書豪（左）三分出手。（記者陳志曲攝）新北國王林書豪（左）三分出手。（記者陳志曲攝）

國王次節攻勢沒有停歇，打完上半場取得71：34領先，改寫國王在去年10月26日、夢想家去年12月15日共同保持的69分半場得分紀錄，團隊上半場20次助攻則追平戰神在去年12月8日的紀錄。

國王上半場團隊命中率高達60.4%，外線命中率56.5%，林書豪上半場攻下19分，林書緯也有15分進帳，李愷諺、呂政儒都有9分，雲豹上半場團隊命中率僅27.9%，林信寬、艾吉拿全隊最佳10分。

易籃後國王一度將分差擴大至超過40分，帶著97：61領先進入決勝節，國王末節持續把領先控制在30分以上，也陸續換上板凳球員，蘇培凱在倒數5分46秒上籃得手，也是他自3月22日作客戰神後再度有分數進帳，最後3分45秒林力仁頂替曼尼高上場，國王在比賽無懸念後以全本土陣容應戰，雲豹為了備戰週六與特攻的關鍵戰役也將主力換下。

林書豪此役轟進追平本季最多的7顆三分彈，攻下全隊最高25分，林書緯進帳17分、另有9助攻，李愷諺11分，團隊6人得分超過雙位數，13人有分數進帳。

雲豹方面，威廉斯拿下全隊最高23分，克羅馬14分，本土最佳為林信寬12分，高錦瑋9分進帳。

新北國王林書緯。（記者陳志曲攝）新北國王林書緯。（記者陳志曲攝）

台啤永豐雲豹高錦瑋（右）運球突破。（記者陳志曲攝）台啤永豐雲豹高錦瑋（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

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