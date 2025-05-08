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SBL冠軍賽》布蘭登20分、20籃板 裕隆橫掃台銀隊史2度3連霸

2025/05/08 21:25

裕隆布蘭登。（籃協提供）裕隆布蘭登。（籃協提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽2：0聽牌的SBL老牌勁旅裕隆，今在總冠軍賽第3戰，靠著洋將布蘭登（Moss Brandon Demond）攻下20分、20籃板，加上年度MVP藍少甫進帳16分，終場以65：62直落三擊敗台銀，隊史第2度完成3連霸。

裕隆在總冠軍系列賽前兩戰都收下勝利，取得2：0聽牌優勢，陣中洋將布蘭登表現關鍵，他在前兩戰平均攻下36.5分，命中率57.8%。

不過，今天台銀有備而來，他們在第1節成功限制布蘭登，讓他在第1節發生5次失誤、只拿2分，裕隆陷入落後。首節尾聲，東方譯慷連拿5分，率隊迎頭趕上且很快超前，半場打完裕隆暫時以33：32小幅領先。

裕隆布蘭登。（籃協提供）裕隆布蘭登。（籃協提供）

易籃後，這季拿下年度MVP的藍少甫連續得分，率裕隆持續擴大領先。但台銀並未放棄，葛拉斯、潘祥偉輪流跳出，助隊又追到2分落後，裕隆很快穩住陣腳，依舊保有優勢。

決勝節，布蘭登、高承恩接力發威，裕隆一舉甩開對方糾纏，取得雙位數領先，雖然台銀洋將葛拉斯頻頻強打禁區，卻都被布蘭登賞火鍋，失去追平的機會。

終場前1分半鐘，台銀還有4分落後，趁著對方失誤，加上葛拉斯三分球，追到1分差。最後關頭，周士淵搶下進攻籃板，隨後布蘭登切入造成犯規，並在罰球線上兩罰俱中，裕隆在最後40秒擴大到3分差，台銀也無力追平，只能眼看對手抱走冠軍。

裕隆布蘭登繳出全隊最高20分、20籃板、7火鍋，但也出現10次失誤，藍少甫16分次之，高承恩拿下12分；裕隆曾在SBL第1到第3季完成3連霸，今天獲勝不僅奪下隊史第8冠，也是他們第2度完成3連霸。

台銀方面，葛拉斯飆出全場最高32分、15籃板，陳侑昫拿下10分。

裕隆高承恩。（籃協提供）裕隆高承恩。（籃協提供）

台銀葛拉斯。（籃協提供）台銀葛拉斯。（籃協提供）

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