晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》日本火腿為兄弟加菜 吉田一將透露日職一軍菜色有多豪華

2025/05/09 07:06

中信兄弟昨在臉書分享日本職棒日本火腿跨海寄送多樣的肉品，為一、二軍選手加菜，豐富菜色引發球迷熱議。（取自兄弟官方粉絲團）中信兄弟昨在臉書分享日本職棒日本火腿跨海寄送多樣的肉品，為一、二軍選手加菜，豐富菜色引發球迷熱議。（取自兄弟官方粉絲團）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟昨在臉書分享日本職棒日本火腿跨海寄送多樣的肉品，為一、二軍選手加菜，豐富菜色引發球迷熱議。在日本職棒，一軍菜色有多豪華？台鋼雄鷹日籍洋投吉田一將透露就像是「サロン（沙龍）」一樣，什麼都有。

吉田一將是歐力士在2013年的選秀第一指名，在日職一軍打拚7個球季，他在2018年跟山本由伸扛下勝利組牛棚的球季後，曾以選手會副會長的身份向球團提出訴求，希望球團能提升選手的飲食觀念，改善二軍餐點品質。

吉田一將直言，棒球選手不是只有打棒球，吃東西也是練習的一部分，像是10、20多歲的選手不把身體素質拉起來，很難奮戰一整年，「當時的二軍伙食不是很好，才會希望球團能改善，畢竟二軍的年輕人，5至10年後可能會是主力選手，忽略這部分，球隊不可能變強。」

而在日職一軍的伙食，吉田一將都直呼很厲害，「有廚房，麵類就分4種，有烏龍、蕎麥、拉麵和涼麵，丼物也有2種，還有自助式的沙拉吧、小菜和水果，果汁都是100%純果汁，還有咖啡、牛奶、碳酸水等等，而在比賽中也會做飯糰給選手補充。」

不只是日職一軍賽季會提供，吉田一將表示從2月1日的春訓開始，到11月8日左右的秋訓，約有9-10個月都有這種「食生活」，球團也會教選手怎麼吃，選手有不錯的環境。

吉田一將。（資料照，記者李惠洲攝）吉田一將。（資料照，記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中