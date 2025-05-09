中職》日本火腿為兄弟加菜 吉田一將透露日職一軍菜色有多豪華

中信兄弟昨在臉書分享日本職棒日本火腿跨海寄送多樣的肉品，為一、二軍選手加菜，豐富菜色引發球迷熱議。（取自兄弟官方粉絲團）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟昨在臉書分享日本職棒日本火腿跨海寄送多樣的肉品，為一、二軍選手加菜，豐富菜色引發球迷熱議。在日本職棒，一軍菜色有多豪華？台鋼雄鷹日籍洋投吉田一將透露就像是「サロン（沙龍）」一樣，什麼都有。

吉田一將是歐力士在2013年的選秀第一指名，在日職一軍打拚7個球季，他在2018年跟山本由伸扛下勝利組牛棚的球季後，曾以選手會副會長的身份向球團提出訴求，希望球團能提升選手的飲食觀念，改善二軍餐點品質。

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吉田一將直言，棒球選手不是只有打棒球，吃東西也是練習的一部分，像是10、20多歲的選手不把身體素質拉起來，很難奮戰一整年，「當時的二軍伙食不是很好，才會希望球團能改善，畢竟二軍的年輕人，5至10年後可能會是主力選手，忽略這部分，球隊不可能變強。」

而在日職一軍的伙食，吉田一將都直呼很厲害，「有廚房，麵類就分4種，有烏龍、蕎麥、拉麵和涼麵，丼物也有2種，還有自助式的沙拉吧、小菜和水果，果汁都是100%純果汁，還有咖啡、牛奶、碳酸水等等，而在比賽中也會做飯糰給選手補充。」

不只是日職一軍賽季會提供，吉田一將表示從2月1日的春訓開始，到11月8日左右的秋訓，約有9-10個月都有這種「食生活」，球團也會教選手怎麼吃，選手有不錯的環境。

吉田一將。（資料照，記者李惠洲攝）

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