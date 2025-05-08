TPBL》雲豹33分差不敵國王瀕臨淘汰 林信寬不氣餒：抬起頭面對下一戰

台啤永豐雲豹林信寬。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕桃園雲豹仍在力拚季後挑戰賽資格，今卻以84：117不敵新北國王，只要週六再輸特攻就確定淘汰，高錦瑋表示，會暫時忘掉這場失利，專注在下一戰。

雲豹今首節就被國王投進10顆三分球，帶著12：48的落後進入次節，一度落後達42分，吞下本季對戰第4敗。只要週六再輸特攻，就確定無緣季後賽。

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近期受到腳傷所苦的林信寬攻下本土最高12分，他表示，雙方都有做好準備面對比賽，「他們在第一節命中率真的很高，我覺得我們不是沒有做好準備，我們的出手都是合理的，我們只是沒有把球投進，那他們有把球投進，當然就是我們比較有缺失的地方，我們不會氣餒，過兩天還有一場比賽，那場比賽對我們來說很重要，我們不會因為這場球輸掉打擊自己的自信，還是會抬頭向前。」

林信寬透露，現在腳部傷勢雖然還是會痛，「有一直在復健，比賽結束後也都會去治療，現在是季末，每一場比賽都很重要，我不想缺席任何一場。」

高錦瑋上役面對國王曾在末節單節豪取26分，刷新聯盟新猷，今全場12投4中只有9分演出，他指出，團隊首節沒有做好準備，不斷被對手轉換快攻，「首節就讓他們拿48分，在退防上做得很不好。」

高錦瑋強調，眼前最大的目標還是在週六面對特攻一戰全力搶勝，「這場打不好就先不要過於在意，把接下來面對特攻那場打好。」

台啤永豐雲豹高錦瑋（中）。（記者陳志曲攝）

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