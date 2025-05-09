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體操世界盃》「鞍馬王子」李智凱回來了 測全新動作以第3晉級鞍馬決賽

2025/05/09 07:08

李智凱。（資料照，記者陳志曲攝）李智凱。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱休息將近1年，今天在體操世界盃保加利亞瓦那站復出，以14.100分，排名第3晉級男子鞍馬決賽。

29歲李智凱過去在東京奧運鞍馬摘銀，奪得台灣史上首面奧運體操獎牌，也在雅加達、杭州亞運完成鞍馬2連霸，只是他去年4場世界盃與亞錦賽結束後無緣巴黎奧運，同時為解決困擾許久腳踝傷勢，決定進廠維修。

李智凱術後就花時間復健，在去年10月先恢復體能訓練，11月才投入鞍馬練習，如今他決定在世界盃賽事復出「試水溫」，只是這次從台灣飛到保加利亞就花了快30小時才抵達，接著還要調整時差，以及適應場地，可說是馬不停蹄。

這次重返國際賽最大目的是瞭解新的評分標準，畢竟李智凱過去用湯瑪士迴旋揚威國際，但在洛杉磯奧運評分週期，規定鞍馬整套8個動作只能有4個湯瑪士迴旋，也讓他必須著手改變整套的鞍馬動作。李智凱笑說，併腿的動作對我而言就像是「最熟悉的陌生人」。

久違的出賽，經驗豐富的李智凱多少還是會緊張，尤其這段期間有不少外國選手關心他的狀態，讓他感受到滿滿的關注，他上場後依然全神貫注，資格賽以完整做完整套動作為主，以5.4難度分，獲8.700執行分，以14.100分晉級決賽，僅次於17歲地主保加利亞選手拉德科夫（Rayan Radkov）的14.200分、越南21歲好手鄧玉春善的14.850分。

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