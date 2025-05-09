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體操世界盃瓦那站 李智凱傷癒復出排名第3晉決賽

2025/05/09 00:33

〔中央社〕在保加利亞舉行的體操世界盃瓦那（Varna）站，傷癒復出的「鞍馬王子」李智凱，在資格賽以難度分5.400、執行分8.700分、總分14.100分排名第3，順利挺進決賽。

曾在東京奧運拿下男子鞍馬單項銀牌的李智凱，在去年的巴黎奧運因為沒能闖過單項資格賽，導致無緣參加，隨後他進行腳踝手術，休息、復健超過1年，才在今天首度復出。

保加利亞體操世界盃瓦那站鞍馬共29人參賽，李智凱牛刀小試，難度分僅5.400，但表現得相當流暢，最終順利排名第3晉級決賽；至於另一好手蕭佑然則以13.700分排在第10無緣晉級。

李智凱的教練林育信今天接受中央社記者訪問時表示，連續2週的比賽，主要還是拿來做測試，並不會要求達到什麼目標，畢竟智凱也超過1年沒有正式比賽，今天上場前甚至還有點緊張。

林育信指出，現在是新的積分週期，所有動作和難度都要慢慢測試，讓國際裁判看甚至扣分，才會知道後續要怎麼調整，「不過決賽的時候，我們會把難度加上一個併腿的動作，往上提升到5.8，看看會有什麼結果。」

林育信強調，這2站不給選手壓力，把該測試的動作做出來就好，今年沒有運動賽會，重點還是擺在年底的世界錦標賽。

除了李智凱外，林冠儀也在男子吊環資格賽，以難度5.300、執行分8.150、總分13.450，排在第3名闖進決賽。

教練鄭焜杰表示，蕭佑然狀況還在調整中，今天雖然沒有發生失誤，但動作還是沒有到位；冠儀算是有頂住壓力，表現得還不錯，就看決賽能否好好發揮。1140509

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