NBA》預測塞爾提克G2穩贏 皮爾斯遭打臉穿浴袍走路上班

皮爾斯。(資料照,法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔記者林岳甫/綜合報導〕退役的前塞爾提克球星皮爾斯(Paul Pierce)日前在節目上預測綠衫軍在東部季後賽準決賽對尼克的G2會贏,若輸球他就穿浴袍光腳走路上班,結果塞軍竟遭到尼克逆轉吞2連敗,老皮百口莫辯,只能鼻子摸摸兌現自己的諾言。

47歲的皮爾斯因預測失準,只好真的在社群網站分享自己走路上班的路線圖,沒想到竟長達20.2英里(約32公里),但他都已經開口只能努力完成。

皮爾斯在清晨5點從家中出發,就這樣步行去上班並穿著浴袍。直到下午1點,皮爾斯花了8小時終於抵達目的地。

皮爾斯希望自己的言出必行,可以激勵系列賽0:2落後的衛冕軍塞爾提克,「我們在這個系列賽能重整腳步,最終勝出。」

Paul Pierce yesterday: “If the Celtics lose Game 2 at home, I’m walking (to work) tomorrow. 15 miles. In my robe, no shoes on, barefoot.” @paulpierce34 today: pic.twitter.com/MQqxh9ursW