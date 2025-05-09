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NBA》預測塞爾提克G2穩贏 皮爾斯遭打臉穿浴袍走路上班

2025/05/09 08:10

皮爾斯。（資料照，法新社）皮爾斯。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕退役的前塞爾提克球星皮爾斯（Paul Pierce）日前在節目上預測綠衫軍在東部季後賽準決賽對尼克的G2會贏，若輸球他就穿浴袍光腳走路上班，結果塞軍竟遭到尼克逆轉吞2連敗，老皮百口莫辯，只能鼻子摸摸兌現自己的諾言。

47歲的皮爾斯因預測失準，只好真的在社群網站分享自己走路上班的路線圖，沒想到竟長達20.2英里（約32公里），但他都已經開口只能努力完成。

皮爾斯在清晨5點從家中出發，就這樣步行去上班並穿著浴袍。直到下午1點，皮爾斯花了8小時終於抵達目的地。

皮爾斯希望自己的言出必行，可以激勵系列賽0：2落後的衛冕軍塞爾提克，「我們在這個系列賽能重整腳步，最終勝出。」

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