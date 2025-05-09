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MLB》大谷原本可以跟道奇簽15年！ 經紀人透露天價合約的背後細節

2025/05/09 09:04

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平在2023年休賽季以10年7億美元天價合約轉道奇，震撼體壇，其經紀人巴雷羅（Nez Balelo）今日透露更多細節，直呼大谷原本可以簽下長達15年的合約。

「我們本來可以談到13年、14年，甚至15年。」巴雷羅指出，大谷原本能簽下一份15年、打到44歲的合約，「但翔平始終希望保持他作為球員的完整性。」

巴雷羅直呼：「他不希望自己如童話般的職業生涯在尾聲時走樣，到了第13、14、15年時變成『這人是誰？連一壘都跑不動了，他已經不再是那個球星了』。」大谷將在2033賽季走完與道奇的合約，屆時他年滿38歲。

大谷並未簽下15年合約，而7億美元史上最大約紀錄，也在去年休賽季被索托（Juan Soto）以15年7.65億美元加盟大都會改寫。

若重來一次，巴雷羅認為他們還是會做同樣的決定，「我們不會改變任何決定，大谷贏得了冠軍，加入了正確的球隊，毫無遺憾。」

大谷翔平堪稱當今大聯盟最有名的選手，他本季場外代言收入高達1億美元，巴雷羅透露：「對，這些數字都是真的。」巴雷羅表示，目前大谷代言的品牌超過20個，全部都經過嚴格篩選。

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