NBA季後賽》G2慘敗43分 金塊主帥準備「從心」變招

G2慘敗後，金塊主帥與球隊開了內部會議，重整球員心態。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊與雷霆系列賽戰成1比1平手，不過第二戰金塊在客場慘遭血洗，以43分之差慘敗，為此金塊今天特別開了對內會議，代理總教練阿爾德曼（David Adelman）也準備變招迎接第三戰。

阿爾德曼表示，在NBA季後賽中，裁判的哨子以及球隊對比賽的策略，會成為是否能主導比賽第一波優勢的因素，上一戰雷霆不僅掌握了第一波優勢，整場比賽都被他們牽著鼻子走，因此他希望球員明天第三戰可以打得更有侵略性，也相信球員可以辦得到。

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這次對內會議播放了上一戰慘敗的影片，阿爾德曼說大家都覺得很尷尬，但也有很多球員跳出來說「我可以做得更好」，他很喜歡這樣的心態。

「你不能只是說，嘿，我們今天感覺不對。」阿爾德曼表示，如果要贏下第三戰必須有所改變，而改變就從心態上開始。

阿爾德曼也表示，他不想說他們沒有準備好，但從比賽內容來看，金塊的確沒準備好應付這個層級的比賽，讓雷霆整場都在痛擊他們，而球隊的反應像是花了很長時間，才認知這是季後賽籃球，因此下一戰最需要修正的，就是球員的心態，例如第一戰，球員們就展現出了想贏的心態、打出了高水準的表現，並沒有因為一直落後就放棄比賽。

此外，金塊替補不強讓外界認為，體能會是影響球隊的關鍵因素，對此阿爾德曼也坦言，疲勞的確影響了球隊表現，但疲勞同時也是季後賽的一部分，克服這些找回能量，是在季後賽贏球的方法。

「他們輪替比較深、他們休息了8天，這些都事實，但同時我們也在打完7場、僅休息一天下贏了首戰，那為何昨天拿不出同樣的能量呢？」阿爾德曼說，他相信球員還可以打，也相信他們可以在第三戰主場展現出來。

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