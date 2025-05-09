晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》G2慘敗43分 金塊主帥準備「從心」變招

2025/05/09 09:42

G2慘敗後，金塊主帥與球隊開了內部會議，重整球員心態。（資料照，法新社）G2慘敗後，金塊主帥與球隊開了內部會議，重整球員心態。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊與雷霆系列賽戰成1比1平手，不過第二戰金塊在客場慘遭血洗，以43分之差慘敗，為此金塊今天特別開了對內會議，代理總教練阿爾德曼（David Adelman）也準備變招迎接第三戰。

阿爾德曼表示，在NBA季後賽中，裁判的哨子以及球隊對比賽的策略，會成為是否能主導比賽第一波優勢的因素，上一戰雷霆不僅掌握了第一波優勢，整場比賽都被他們牽著鼻子走，因此他希望球員明天第三戰可以打得更有侵略性，也相信球員可以辦得到。

這次對內會議播放了上一戰慘敗的影片，阿爾德曼說大家都覺得很尷尬，但也有很多球員跳出來說「我可以做得更好」，他很喜歡這樣的心態。

「你不能只是說，嘿，我們今天感覺不對。」阿爾德曼表示，如果要贏下第三戰必須有所改變，而改變就從心態上開始。

阿爾德曼也表示，他不想說他們沒有準備好，但從比賽內容來看，金塊的確沒準備好應付這個層級的比賽，讓雷霆整場都在痛擊他們，而球隊的反應像是花了很長時間，才認知這是季後賽籃球，因此下一戰最需要修正的，就是球員的心態，例如第一戰，球員們就展現出了想贏的心態、打出了高水準的表現，並沒有因為一直落後就放棄比賽。

此外，金塊替補不強讓外界認為，體能會是影響球隊的關鍵因素，對此阿爾德曼也坦言，疲勞的確影響了球隊表現，但疲勞同時也是季後賽的一部分，克服這些找回能量，是在季後賽贏球的方法。

「他們輪替比較深、他們休息了8天，這些都事實，但同時我們也在打完7場、僅休息一天下贏了首戰，那為何昨天拿不出同樣的能量呢？」阿爾德曼說，他相信球員還可以打，也相信他們可以在第三戰主場展現出來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中