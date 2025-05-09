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MLB》拒絕守一壘！ 德弗斯再與紅襪出現分歧

2025/05/09 10:42

紅襪有意讓德弗斯移防一壘，對此他本人表態拒絕。（法新社）紅襪有意讓德弗斯移防一壘，對此他本人表態拒絕。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪休賽季簽下明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），經過協商後終於讓原鎮守三壘的德弗斯（Rafael Devers）轉打DH，如今球隊出現傷病問題，有意讓德弗斯移防一壘，不過德弗斯堅決表態拒絕，兩方再度於定位上出現分歧。

紅襪25歲一壘手卡薩斯（Triston Casas）因左膝肌腱斷裂，本賽季確定報銷，為了補上一壘空缺，球團有意將德弗斯調往一壘，不過德弗斯已經表態，他不會去守一壘。

波士頓《Boston Herald》記者Gabrielle Starr報導指出，德弗斯抨擊球團不守信用，季前說服他放下手套，專心打DH不會去守備，現在卻又想變動，讓他對球團出爾反爾感到不滿。

Gabrielle Starr還指出，訪問德弗斯時很明顯感受到他沮喪的情緒，德弗斯說他才打DH兩個月，調回去守一壘對他來說不是一件好事，「我知道我是個棒球員，但同時他們不能指望我每個位子都可以守。」德弗斯透過翻譯說道，並表示他已經和球團妥協過一次離開三壘，這次不會這麼好講話了。

德弗斯告訴紅襪記者史密斯（Christopher Smith），指出球隊棒球事務總管布瑞斯洛（Craig Breslow）找他談過守一壘的事情，並說布瑞斯洛也打過球，應該知道守備位子變動不是一件簡單的事情。

今天對遊騎兵比賽，德佛斯依然以DH身分先發，全場3支2包含一發全壘打打回2分打點，紅襪也以5比0贏下比賽。

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