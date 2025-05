愛德華茲扭傷退場。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔記者粘藐云/綜合報導〕系列賽以0:1落後的灰狼,今天在西部準決賽第2戰打得有聲有色,但在第2節時,當家一哥愛德華茲(Anthony Edwards)上籃後左腳踝疑似遭對手踩到而扭傷,當下痛到無法起身,事後他也回到休息室檢查,尚不確定這場比賽是否回歸。

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)在前役拉傷腿部今天休兵,勇士也打得相當掙扎,尤其上半場三分球命中率只有23.1%,僅替補上陣的庫明加(Jonathan Kuminga)拿下雙位數得分10分;灰狼方面,藍道(Julius Randle)在上半場攻下全隊最高16分,率隊在兩節打完暫時以56:39領先。

Anthony Edwards went to the locker room after an apparent ankle injury. pic.twitter.com/L02GoIIq0G