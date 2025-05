MLB》雙重戰都被「開魯閣」 洛磯先發左腕拭淚：請球迷繼續相信我們

洛磯單日被開兩次「魯閣」,首戰先發投手弗里蘭(左)賽後還哽咽,希望球迷不要放棄他們。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕本季戰績慘淡、目前全大聯盟墊底的洛磯,今天與老虎雙重戰再度被打爆,兩場比賽都被「開魯閣」以大比分落敗,首戰先發左投弗里蘭(Kyle Freeland)甚至在賽後記者會落淚,要球迷不要放棄他們。

弗里蘭今天在對老虎雙重戰第一場先發,不過表現不佳,僅投3局被敲11支安打失掉9分,其中5分為自責分,最終球隊2比10輸球,賽後他在記者會上拭淚,哽咽表示希望球迷們繼續相信他們,繼續一起前進。

請繼續往下閱讀...

雙重戰第2戰洛磯依然被打爆,此戰先發戈登(Tanner Gordon)6.1局被擊出9支安打掉7分,其中4分為自責分,最終洛磯1比11輸球,單日開兩次「魯閣」。

單日吞下2敗後,洛磯目前處於一波6連敗當中,戰績6勝31敗全大聯盟最差,同時也寫下了隊史最差的開季戰績。

Kyle Freeland to Rockies Fans



"Keep believing in us. Keep riding."



An emotional Kyle Freeland's message to fans after a disappointing start against the Tigers, a 10-2 loss. The Rockies are now 6-30 on the season.



Powered By: #RefiJet#Rockies | @TheSuzieHunter pic.twitter.com/pfKXafDI5s