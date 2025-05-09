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MLB》雙重戰都被「開魯閣」 洛磯先發左腕拭淚：請球迷繼續相信我們

2025/05/09 11:17

洛磯單日被開兩次「魯閣」，首戰先發投手弗里蘭（左）賽後還哽咽，希望球迷不要放棄他們。（法新社）洛磯單日被開兩次「魯閣」，首戰先發投手弗里蘭（左）賽後還哽咽，希望球迷不要放棄他們。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季戰績慘淡、目前全大聯盟墊底的洛磯，今天與老虎雙重戰再度被打爆，兩場比賽都被「開魯閣」以大比分落敗，首戰先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）甚至在賽後記者會落淚，要球迷不要放棄他們。

弗里蘭今天在對老虎雙重戰第一場先發，不過表現不佳，僅投3局被敲11支安打失掉9分，其中5分為自責分，最終球隊2比10輸球，賽後他在記者會上拭淚，哽咽表示希望球迷們繼續相信他們，繼續一起前進。

雙重戰第2戰洛磯依然被打爆，此戰先發戈登（Tanner Gordon）6.1局被擊出9支安打掉7分，其中4分為自責分，最終洛磯1比11輸球，單日開兩次「魯閣」。

單日吞下2敗後，洛磯目前處於一波6連敗當中，戰績6勝31敗全大聯盟最差，同時也寫下了隊史最差的開季戰績。

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