MLB》1人都沒解決！道奇火球男控球大爆炸 復健賽連丟5BB慘失5分

寇派克。(資料照,路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇火球男寇派克(Michael Kopech)因右肩傷勢在傷兵名單開季,今在3A進行首場復健賽,結果控球大爆炸,一個人次都沒解決黯然退場。

寇派克今日先發登板面對洛磯3A,未料控球嚴重走鐘,開賽連丟5次保送,直接奉送對手2分,這時寇派克也被換下場,留下無人出局滿壘局面,之後3名跑者全回來得分,寇派克帳面成績失掉5分。

寇派克首場復健賽表現不佳,面對5位打者一個人次都沒解決,出現5次保送,慘失5分責失,用球數23球、只有3顆好球,最快球速達到98.2英哩(約158公里)。

This really sucks to see. Michael Kopech is taken out after walking five consecutive batters in the 1st inning in OKC.



Albuquerque is up 2-0 and Justin Jarvis comes in with the bases still loaded and nobody out. https://t.co/az1gTtIlUG pic.twitter.com/b45jaRP0no