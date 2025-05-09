新北市全小運代表隊征戰金門 最速女童葉又瑄100公尺可望奪金

新北市體育局長洪玉玲（左）授旗給新北最速小學女選手葉又瑄（中）。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市全國小學運動會代表隊14、15日兩天將到金門縣，參加「114年全國小學田徑錦標賽」，9日在板橋第一運動場舉行授旗儀式，由體育局長洪玉玲授旗給新北最速小學女選手葉又瑄，全隊57名選手蓄勢待發目標奪金摘銀。

洪玉玲表示，代表隊皆是今年新北市小運田徑賽脫穎而出的好手，授旗代表是新興國小葉又瑄，她在市小運100公尺競賽以12秒63打破懸掛6年的紀錄，這樣驚人的成績已達全中運參賽標準；碧華國小李宥陞以1.63公尺改寫跳高新北市小學男生紀錄；樹林國小女生楊棠羽在推鉛球項目以超越全國小學田徑紀錄的12.95公尺震撼全場！金龍國小男生李冠毅與女生許宇綺均在3000公尺競走創新紀錄，這幾位選手都是這屆全小運奪金熱門，新北市代表隊歷經選拔，由39所學校57位選手組成，將征戰金門續創佳績。

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洪玉玲勉勵大家，從操場到全國田徑舞台，相信新北的孩子不只會跑得快，更有不放棄的勇氣與團隊精神，這屆代表隊由海山國小校長謝治平領軍，三多國小主任陳文祥擔任執行總教練，整合18位來自各校的專業教練，分別負責徑賽、跳部、擲部、競走與全能等領域，依據選手專長設計課表，逐步提升實戰能力。

新北市全國小學運動會代表隊將於14、15日兩天將到金門縣，參加「114年全國小學田徑錦標賽」。（記者翁聿煌攝）

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