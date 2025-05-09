NBA季後賽》柯瑞不在真的不行！灰狼痛宰勇士扳平系列賽

愛德華茲。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕趁著柯瑞（Stephen Curry）不在，灰狼今天在西部準決賽第2戰大開殺戒，藍道（Julius Randle）和愛德華茲（Anthony Edwards）聯手拿下44分，率隊以117：93痛宰勇士，系列賽扳成1：1平手。

勇士雖在系列賽首戰拿下勝利，但一哥柯瑞拉傷左腿，今天缺陣，而在少了他的情況下，勇士首節陷入得分荒，被對手打出13：0攻勢，努力了5分鐘才靠著巴特勒（Jimmy Butler III）進球得分開張。

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灰狼在上半場打得有聲有色，有別於前役三分球頻「打鐵」，灰狼今天上半場三分球命中率47.1%，藍道拿下全隊最高16分，助隊在半場打完暫時以56：39領先。

不過，灰狼一哥愛德華茲在第2節時腳踝受傷，一度痛到站不起來，回到休息室檢查。勇士方面，上半場只有替補上陣庫明加（Jonathan Kuminga）得分上雙拿下10分，且外線準星全失，上半場團隊三分球命中率只有23.1%。

易籃後，愛德華茲重新回到場上，但勇士隨後急起直追，巴特勒、庫明加輪流跳出，加上希爾德（Buddy Hield ）在外線開火，打出16：6攻勢，回到個位數差距。不過，勇士該節尾聲又因失誤再度被擴大分差，只能一路苦追，也無力逆轉戰局，被對手搶回一勝。

灰狼今天團隊命中率達50.6%，3人得分突破20分，藍道拿下全隊最高24分、11助攻，愛德華茲進帳20分、9籃板，替補上陣的亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）貢獻20分。勇士方面，庫明加拿下全隊最高18分，巴特勒17分次之。

藍道。（路透）

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