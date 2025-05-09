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中職》林益全新書揭露富邦不只「旅外幫」 連旅外間都細分等級

2025/05/09 11:33

林益全。（資料照，記者陳志曲攝）林益全。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔記者龔乃玠／綜合報導〕曾效力富邦悍將的統一獅林益全近期出新書，書裡提到當年在富邦的球隊氛圍不只是旅外、本土分派，就連旅外球員之間也細分等級，更提到「有人因為自己曾經上過大聯盟所以感到自負」，引發球迷熱議。

義大犀牛在2016年奪冠後轉賣給富邦，林益全曾當過隊長，之後交接給高國輝，林益全在書中提到，很感謝他願意接下隊長的管理重任，「那時的球隊氛圍確實讓我感到管理難度很高，尤其旅外選手在義大犀牛時期人數快速增加，日漸受到球團重視，別說旅外、本土間有分派趨勢，就連旅外球員之間還有人會在內心細分等級。」

林益全更寫道，「說起來也很奇怪， 明明最後殊途同歸，大家同樣都是回國在打中華職棒，但還是會有人因為自己曾經上過大聯盟所以感到自負，就連國輝這樣在中華職棒戰功赫赫的學長也不一定能夠叫得動。」

富邦在2017年曾發生「801旅事件」，在3月30日富邦輸給中信後，林哲瑄在社群媒體發文寫道，「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」雖然林哲瑄當時受訪表示沒特別針對誰，只是覺得團隊積極守備非常重要，但林益全在新書中也首度談到這段風波，直言事件發生當下讓他很糾結。

林益全書中強調，團隊的溝通管道應該建立在團隊內部，若是發表在公開的社群平台，私事就會變公事，會讓全隊選手和球團管理受到外界質疑，「這並不是謹慎的方式，也不是正常溝通管道，甚至談不上是一種溝通。」

林益全在富邦擊出683支安打，至今仍是富邦球團史最多安打的紀錄保持人，另外385分打點、86轟也都是第一，保有球團史3冠紀錄，但在2022年未列入60人契約名單，形同戰力外，後來加盟統一獅隊。

林益全在2023年轉戰獅隊首年出賽89場，繳出87支安打、3轟、54分打點，打擊率3成06，去年出賽45場打擊率2成64，季後雖然未被列入契約保留名單，獅隊最終仍以1年合約續約，今年開季二軍出發，出賽19場打擊率2成17，仍在尋求上一軍的機會。

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