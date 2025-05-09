籃球》要學唱國歌、要放棄原國籍 中國籃協推出新版歸化政策

中國首位歸化球員李凱爾。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著世界各國大量啟用歸化球員，中國籃協也在近年跟上潮流，在首位歸化球員李凱爾後，近日又公開最新歸化政策，希望未來歸化人選要認同中國文化、學中文、唱國歌，同時還可能要放棄原有國籍。

中國籃協稍早發出《中國籃球協會入籍籃球運動員管理辦法》試行通知，內容指出歸化球員需符合文化認同、血緣優先、總量控制、能力為重等原則，該辦法以中國國籍法以及體育法下去制定，這也意味著未來歸化球員加入中國，勢必需要放棄原有國籍。

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中國媒體進一步報導，新的歸化辦法會對球員文化背景、政治傾向、道德等項目審核，並會制定計畫，讓歸化球員學中文、學唱中國國歌、學習中國文化、認識中國國旗等。

中國啟用擁有NBA經驗的安德森（Kyle Anderson）作為首位歸化，並取名為李凱爾，不過加入成績並未明顯提升，2023年世界盃首戰對塞爾維亞全場得分掛蛋，被中國球迷譏諷「讓你歸化，不是同化」，隨著新規出爐，目前尚未知李凱爾是否會繼續代表中國出賽。

CBA明星球員、同時也是中國國家隊禁區主力周琦表示，如果要找新的歸化球員，他希望是擁有單打「硬解」能力、可以在打不出戰術時幫球隊得分的球員，點名過去菲律賓歸化布萊奇（Andray Blatche）是心目中的人選類型。

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